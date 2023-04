„Letos začne postupná výměna měřičů za ty s dálkovým odečtem,“ potvrdila Aneta Malá z odboru investic Městského úřadu Benešov s tím, že poslední výměnu by technici měli provést do konce roku 2025. Pak už bude všechno jednodušší a především nezávislé na fyzičce zapisovatelů. Město díky zakoupení softwaru a hardwaru bude moci provádět odečty na dálku. Přitom podle Anety Malé zhotovitel, na něhož město vypsalo veřejnou zakázku, vytvoří online přístupové databáze s údaji jednotlivých měřidel. To ocení zejména obyvatelé, tedy nájemníci městských bytů. Konečná vyúčtování dostanou doslova jako na talíři a v reálném čase prostřednictvím počítačů, tabletů či chytrých telefonů.