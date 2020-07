Na místě bylo podle ní během technoparty zhruba 900 účastníků a po celou dobu policisté nezaznamenali závažnější narušení veřejného pořádku a bezpečnosti. Organizátor akci pořádal na soukromém pozemku se souhlasem vlastníka. Hudební produkce byla ukončena dnes v 8:30. Původně se očekávalo, že hudba utichne v neděli kolem poledne, v tu dobu ale byla vypnutá pouze část hudebních systémů, v neděli večer jich hrála ještě třetina z původních dvanácti.

Na akci bylo v sobotu ráno asi 2000 lidí. Pokud by se počet účastníků nesnížil, zasáhla by tam policie. V pořadu televize Prima Partie to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Počet účastníků se ale snížil pod 1000, policie tak vyhodnotila situaci tak, že zásah není potřeba, a ani o něj nepožádala hygienická stanice nebo ministerstvo zdravotnictví.

Česká televize (ČT) v neděli uvedla, že technoparty se rozšířila i na okolní pozemky, jejichž majitelé s takovým užitím nesouhlasili. Je možné, že vlastníci okolních pozemků budou požadovat náhradu škody.

Policisté v průběhu celé akce zkontrolovali 933 lidí a 844 vozidel. U řidičů provedli 430 dechových zkoušek, testu na přítomnost drog se podrobilo 182 lidí.

Příznivci techna na louku u Hlaváčkovy Lhoty přijeli v pátek večer. Policie původně v pátek hlídala louku v Blažimi na Benešovsku, kde se technoparty konala loni. Blažim je zhruba 30 kilometrů od Hlaváčkovy Lhoty, kam se účastníci akce nakonec sjeli. Podle Novákové do Blažimi nikdo nepřijel.