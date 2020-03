Technické služby radí kam s ním

Do obdobné situace, kterou popisoval Jan Neruda se dostáváme kvůli koronaviru také my. Zatímco se Neruda nedokázal zbavit roztoči prolezlého slamníku, které vlastně ani neřešil, my máme problém s menšími potvorami. Viry. Proto Technické služby Benešov radí, jak se zbavovat potenciálně infikovaného odpadu.