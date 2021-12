Zvýšená produkce odpadu začíná již při nákupu vánočních dárků. Ty bývají před poškození obsahu zabaleny nejčastěji do papírových kartonový krabic.

„Pokud pro krabice nemáte další využití, vyhoďte je do modrého kontejneru na papír. Důležité je krabice rozložit, aby v kontejneru zabíraly co nejméně místa. Polystyrenovou výplň a bublinkovou fólii můžeme bez obav odnést do žlutého kontejneru," připomíná rada technických služeb.

V modrém kontejneru může končit také balící papír. Pozor ale na ten s voskovanou, vysoce lesklou a nástřikovou formou povrchové úpravy. Takový materiál už patří do směsného odpadu stejně jako klasický průhledný celofán.

Vánočním odpadem je také olej použitý na smažení kapra nebo řízků. Po vychladnutí by ho měli v domácnostech nalít do PET lahve a uzavřený originální zátkou vyhodit do hnědé popelnice určené na sběr použitého oleje.

"Možné je ho odevzdat i ve sběrném dvoře technických služeb v ulici Na Spořilově,“ stojí ve sdělení na webu města Benešova.

Kde je možné v Benešově odevzdat použitý stolní olej.