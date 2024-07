„Zavlažovací vaky, které jsou instalované v některých částech města brání usychání nově vysazených rostlin a hodí se na pravidelnou zálivku i vzrostlejších stromů během horkých a suchých dnů,“ vysvětlila mluvčí benešovské radnice Tereza Lípová.

Připomněla rovněž, že využívání těchto vaků hraje klíčovou roli v udržitelné péči o městskou zeleň a to nejen proto, že mají rostliny dostatečné vlhko, ale také proto, že to šetří náklady na zalévání.

„Díky vakům se totiž snižuje spotřeba vody a to zase podporuje zdravý růst rostlin. V Benešově je najdete u více než čtyř desítek stromů,“ uvedla.

Vandal ničil v Benešově osvětlení | Video: Zdeněk Kellner, Roman Mašek

Vaky by ale bez dodávky vody ale svou funkci plnili stěží. Proto je v pravidelných intervalech plní pracovníci technických služeb vodou z cisterny. Každý vak pojme až 50 litrů vody a jeho napouštění trvá do deseti minut. Jenže, ani vaky neunikly zlobě. V Benešově to nebyl neobvyklý úkaz.

Řada vaků tak neodolala hlouposti těch, kteří se domnívají, že škodí druhým. De facto vandalové ničí majetek, na který sami přispěli prostřednictvím svých daňových odvodů, nebo tak učinili jejich rodiče.

„Vaky často nacházíme prořezané a zničené tak, že už nejdou opravit. Pokud byste ničení vaků zaznamenali, ohlaste vandalismus městské policii na čísle 156,“ vyzvala mluvčí.