Jednou ze základních škol s dopadem nemoci na výuku je také Základní škola Krhanice. „Školu zavřenou z nařízení KHS nemáme, ale některé třídy uzavřené jsou,“ potvrdil starosta Krhanic Aleš Papoušek. „Měli jsme i období, kdy ve škole byly v provozu jen tři třídy a nyní jich tam je pět. Už v pondělí by se situace měla blížit normálu s plným počtem tříd,“ dodal krhanický starosta.

Například v jedné ze čtyř základních škol v Benešově, Na Karlově, jsou podle informace ředitele Svatopluka Česáka v současné době všechny třídy v provozu, i když tomu tak v uplynulých dnech nebylo.

Absolutně nejvíc v celém kraji jsou na Benešovsku zasaženy mateřské školy. Celkem jde o 11 předškolních zařízení a k tomu navíc i jednu dětskou skupinu.

Nemoc už pronikla také do 25 základních škol a stejný údaj mají i na Kladensku, zatímco na Mělnicku je škol už 37. Lepší údaje hlásí střední školy a střední odborná učiliště. V benešovském okrese jich je jen sedm, stejně jako na Kolínsku a Příbramsku, ale hůř na tom jsou další čtyři okresy.

Absolutní prvenství třímá Benešovsko v počtu zcela uzavřených školních tříd. Bez dětí jich zůstává nyní 43 a druhé nejhorší Mělnicko jich má 37.

Ve školách Benešovska testy odhalily 120 nakažených osob. Ani tento údaj není v porovnání s okresy Kutná Hora (200), Nymburk (171), Příbram (145), Mladá Boleslav (144), Kladno (136) a Mělník (125) extrémně vysoký. Na Benešovsku je ale v celém kraji nejvíc nakažených kantorů – 27.

Z předešlých údajů také vyplývají počty žáků v karanténě. Nejvíce jich nesmí ven opět na Mělnicku (1890), Mladoboleslavsku (1828), Příbramsku (1753), Kladensku (1733) a Nymbursku (1668. Na Benešovsku je v karanténě 1339 studentů a žáků. Al jen jediný kantor, zatímco v pěti okresech se e pedagogové počítají na desítky.

Problémy se nevyhnuly ani malotřídní Základní škole Teplýšovice. „Je to takové bláznivé období,“ shrnula s úsměvem ředitelka Charlotta Kurcová. „Škola je nyní v provozu, dnes ve čtvrtek 2. prosince se nám vrátily děti po karanténě. Děti s negativními výsledky testů chodily dál do školy a ty s pozitivním zůstaly doma a připojovaly se do výuky distančně,“ vysvětlila.