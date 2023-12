„Pro příští rok zůstává na letošní úrovni daň z nemovitostí,“ potvrdil neveklovský starosta Ladislav Trumpich. Neveklovští si napřesrok nepřiplatí ani za likvidaci domovního odpadu. A navíc se dá očekávat že vyprodukují odpadu méně. A důvod tak smělé predikce? „Mění se ale četnost svozů,“ uvedl starosta. Místo vyvážení popelnic každý týden, tedy 52 krát za rok, přijedou popeláři k odpadním nádobám jen jednou za čtrnáct dnů. „Poplatek se platí za osobu, ne za nemovitost. Každý člověk, který má v Neveklově trvalé bydliště zaplatí za rok devět set korun, lidé nad pětasedmdesát let pak polovinu,“ vysvětlil starosta a připomněl, že na svoz a likvidaci domovního odpadu město doplácí.

„Při porovnání nákladů za loňský a letošní neuzavřený rok, je nárůst ceny v této záležitosti už nyní šest set tisíc korun,“ přiznal Ladislav Trumpich. Na rozdíl od jiných obcí nepodporuje radnice snižování celkového množství domovního odpadu tříděním, například bioodpadu rozdáváním hnědých popelnic. „Máme celkem dvaadvacet místních částí a lidé tam se naučili bioodpad využívat sami. U nás doma to tak také děláme. Používáme na zahradě kompostér. Převážná část lidí seká trávu v sobotu a z toho důvodu je náš sběrný dvůr otevřený ten den až dlouho do odpoledne,“ vysvětlil.

Velkého „záseku“ do rodinného rozpočtu se Neveklovští nemusí obávat ani kvůli pitné vodě. Ta sice podraží ale… „Cena vody se zvyšuje v řádu korun na kubík,“ dodal Ladislav Trumpich. Neveklov nezdraží ani nájemné v městských bytech. Těch spravuje přes 100. V nově zrekonstruovaných už město má tržní nájemné. „Úpravou nájmů by se zastupitelstvo mělo v příštím roce zabývat,“ uvedl. Trochu raritně vypadá také neveklovský rozpočet. Ten je pro příští rok přebytkový. Ale při rozklíčování okolností které k tomu vedou, to zase není nic nepochopitelného. Ve výdajích je 102 milionů a v příjmech 152 milionů. Hlavní příjem bude z prodeje 35 parcel v lokalitě Sýkorec ve výši zhruba osmdesáti milionů korun.

Týnec nad Sázavou

Nájemné v obecních bytech podraží. Pro obyvatele standardních bytů se zvyšuje ze současných 70 korun za metr čtvereční a měsíc na rovné dvě stovky. Stejnou částku zaplatí také obyvatelé v domech s pečovatelkou službou (DPS) namísto současných 37 korun za metr čtvereční. Odsouhlasili to radní, ale nové ceny budou platit až noví nájemníci. Stávajícím se nájem zvedne jen o výši inflace.

Benešov

Přesto, že se Benešov, společně s dalšími obcemi stal vlastníkem poloviny Vodohospodářské společnosti, která vodu obyvatelům dodává, čeká od Nového roku obyvatele zdražení vody. „Vodné a stočné se jako každý rok zvýší. Tentokrát z celkové částky 106 korun za kubický metr na 116 korun,“ potvrdil benešovský místostarosta Roman Tichovský. Upozornil ale, že město pořád vybírá výrazně méně, než by potřebovalo k obnově vodovodní a kanalizační sítě. V Benešově se od 1. ledna 2024 zvedne i cela odpadu. Každý občan Benešova si připlatí 120 korun, tedy desetikorunu měsíčně. Nová částka tak bude činit ročně 1080 korun, zatímco letos je poplatek za svoz a likvidaci domovního odpadu na částce 960 korun na osobu a rok.

Vlašim

Cena vody se zvedne také ve Vlašimi. Připustil to starosta Luděk Jeništa. „V určování ceny vody hraje svou roli také inflace nebo cena energií. Důvodem zvýšení její ceny je snaha dostat do obnovy infrastruktury alespoň stejně peněz, jako v tomto období,“ uvedl s tím, že nyní činí cena vodného a stočného souhrnně 110 korun. „O výši ceny vody rozhodneme ještě letos při jednání městské rady. Jasné je, že bude muset o nějaké procento vzhůru,“ dodal Luděk Jeništa.