Zatčení sokolové byli vězněni, mučeni a deportováni do koncentračních táborů, ze kterých se jich drtivá nevrátila. Tím si podle mnohých historiků podepsal Reinhard Heydrich ortel smrti. Sokolové se pak aktivně podíleli v odboji, kde vrcholem jeho činnosti byla příprava a sebevražedná spolupráce na operaci Anthropoid, která vyvrcholila úspěšným atentátem na Reinharda Heydricha. Ten by se, opět podle tvrzení historiků, bez jejich podpory jen těžko uskutečnil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.