Opařením chce obec zabránit opakování situace z roku 2017. Tehdy vyschly obecní studny a pro zajištění základní potřeby obyvatel musela obec nakupovat pitnou vodu v cisternách. „Zaplatili jsme za to 1,7 milionu korun,“ upozornil starosta s tím že vodu Lešany nakupovali znovu také v období od loňského listopadu do letošního února.

Sama vyhláška sice studny nenaplní, ale v době její platnosti klesá počet lidí, kteří s vodou nakládají nehospodárně.

„Neznám detailně situaci kolem studní, ale předpokládám, že vyhlášku obec nepřijímá jen tak kvůli ničemu,“ řekl obyvatel obce, ale nepřál si být jmenován. Využívá do domu zavedený vodovod, ale i svůj vlastní zdroj. „Jestli to pomůže od plýtvání vodou, tak je to jen dobře,“ dodal.

Pitnou vodu tak od 1. května do 30. září smí obyvatelé Lešan i jejich části Břežan využívat pouze na pití a osobní hygienu. Porušení tohoto nařízení může přijít draho a sankce dosahuje až 50 tisíc korun.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

„Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Lešany – v místních částech Lešany a Břežany“

je zakázáno:

a) napouštění a dopuštění bazénů a akumulačních nádrží

b) zálivka pozemků

c) dopouštění vlastních vodních zdrojů (studní)

d) mytí automobilů

e) využívání vody pro veškeré stavební účely a úpravy