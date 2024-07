„Blízko kaple postavené rodem Rombaldů dohlíží na život v nedalekém zámku. Podívaná je to jistě zajímavá, neboť místní zde žijí bohatým kulturním životem. O společnost lidí a jejich slavnosti však není ochuzen. Pro Odlochovické je tento strom výchozím bodem výletů a místem kulturního dění. Děti jeho plody sbírají pro své umělecké výtvory, starší pro jeho blahodárné účinky na zdraví.“ S tímto popisem vstupuje strom do celostátní soutěže.

| Video: Youtube

Nejen obyvatelé Jankova mohou zdarma hlasovat až do 6. října na www.stromroku.cz. „Hlasování začíná v pondělí 22. července v 8 hodin ráno a potrvá až do 6. října 23:59. V posledním hlasovacím týdnu (od 30. září do 6. října) nastane "tajné superfinále", ve kterém budou moci hlasující podpořit už jen 5 stromů, kterým se v předchozích týdnech dařilo nejlépe. Vítěz bude slavnostně vyhlášen 22. září 2024 již tradičně na brněnské Hvězdárně a planetáriu,“ upřesňují pořadatelé ankety. Vítěz postoupí do zimního evropského kola a na první tři stromy čeká odborné ošetření od partnerů soutěže PROSTROM Bohemia a Groown.

Současně s anketou probíhá i darovací kampaň, a to za podpory generálního partnera ankety minerální vody Ondrášovka, který každý dar na péči o vzrostlé stromy zdvojnásobí.