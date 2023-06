Léto na drezíně. Nevšední jízdy mohou Střezimíři pomoci ke železničnímu skanzenu

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Z vlakového nádraží ve Střezimíři by se v budoucnu mohl stát železniční skanzen. Alespoň si to přejí členové spolku Železnice Česká Sibiř, kteří dělají všechno pro to, aby se jejich sen splnil. Ke zdaru tohoto záměru by měly posloužit také jízdy drezín. Ty budou součástí i nedělní akce Léto na drezíně.

Drezíny, které zakoupil spolek Železnice Česká Sibiř ze Střezimíře, otestovali sami členové spolku. | Foto: Spolek Železnice Česká Sibiř

Nádraží ve Střezimíři stojí sice dál na svém původním místě jako v dobách, kdy tudy v pondělí 3. září 1871 projel po dráze císaře Františka Josefa první vlak, ale místní lidé chodí dnes kvůli cestování ke svému vlaku o zhruba 800 metrů dál. Důvodem je přeložení trati při budování IV. tranzitního železničního koridoru. Přesto na nádraží stále přicházejí – a pravděpodobně i nadále dlouho budou dál chodit lidé. Před zbouráním a vytrháním kolejí totiž nádraží s budovou v typickém drážním stylu v době výstavby koridoru zachránili členové spolku Železnice Česká Sibiř. Ti zde chtějí vybudovat železniční skanzen. K tomu by jim měly posloužit mimo jiné jízdy ručně poháněných drezín po kolejích, které nebylo třeba odstranit. Poprvé se lidé na drezíně svezli už loni 26. března při slavnostním ukončení provozu na vlakové železniční stanici Střezimíř. Tentokrát je ale důvod k jízdám drezín jiný. Lepší je místa si zarezervovat „Letos poprvé budeme na drezínách jezdit v neděli 2. července od 9 hodin v rámci akce Léto na drezíně,“ uvedl Miloš Jelínek, starosta Střezímíře a také předseda spolku Železnice Česká Sibiř. Pro ty, kteří by nestihli nedělní program, spolek na letošek chystá i další tři termíny. Jeden bude ještě v červenci a dva další v srpnu. Organizátoři však doporučují včasnou rezervaci místa na drezíně. Zdroj: Youtube Dvě drezíny budou pendlovat po delší trase, která vede ze Střezimíře směrem na jih k Meznu. Jedna zůstane v rezervě pro ty, na které by na prvních dvou nezbylo místo. Tito cestující ale budou muset vzít za vděk svezením v prostoru kolejiště na nádraží. „Úsek k Meznu je dlouhý dva kilometry, takže celkem čtyřkilometrová trasa prověří i fyzickou zdatnost cestujících,“ upozornil předseda spolku. Akce ale nebude jen o jízdách drezín, které spolek pořídil na vlastní náklad. Zvídavým návštěvníkům organizátoři umožní nahlédnout do dopravní kanceláře s autentickým vybavením, z níž se řídil provoz stanice. Informace o historii tratě se pak příchozí dozví od průvodců. Muzeum v nádražní budově Projekt budování železničního skanzenu ve Střezimíři je součástí většího projektu Mikroregionu Voticko - budování cyklostezek na opuštěném drážním tělese. A právě přes Střezimíř a jeho železniční skanzen povede tato cyklostezka od Sudoměřic u Tábora do Votic, Olbramovic, Bystřice a dále do Benešova a na Konopiště. Centrem skanzenu bude hlavní nádražní budova, kde vznikne železniční muzeum. Na jeho vzniku spolek spolupracuje s turistickou destinací Kraj blanických rytířů. „Tam už máme zpracovaný interpretační plán, jak by se muzeum mělo vytvářet a jak by se mělo prezentovat veřejnosti, aby bylo zajímavé nejen pro fanoušky železnice, ale také pro rodiny s dětmi,“ přiblížil starosta. Policisté dětem připomněli, jak se chovat u vody. Potápěč pro ně vylovil poklad Kdy skanzen vznikne zatím pevně stanoveno není zejména kvůli nákladům, které pro to bude muset spolek zajistit. Prozatím stále ještě řeší majetkoprávní záležitosti převodů budov a pozemků od Správy železnic a také Českých drah. „Jednání jsou konstruktivní také proto, že majetek bude dál soužit veřejnému využití. Proto také věříme, že dopadnou dobře. Dnes už například víme, že od Správy železnic některé majetky pro veřejný zájem tato státní organizace převádí bezúplatně. Je ale jasné, že některé majetky budeme muset zaplatit. Nyní čekáme na to, jak to dopadne s majetky Českých drah,“ dodal Miloš Jelínek.

