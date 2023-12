Střelba na Filozofické fakultě (FF) Univerzity Karlovy bude mít dopad i na další typy škol. Předpokládá to například bývalá poslankyně Ivana Dobešová, ředitelka Střední zemědělské a Vyšší odborné školy Benešov.

Ředitelka SZŠ a VOŠ Benešov Ivana Dobešová. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„S kolegy se co nejdříve sejdeme a přehodnotíme bezpečnostní opatření,“ uvedla na dotaz Deníku. „Musíme zpracovat strategii, jak se při takové situaci zachovat,“ tvrdí. Zkušená kantorka připustila, že se na takovou neočekávanou eventualitu je nutné připravovat a trénovat správné postupy, aby si případná událost vyžádala co nejmenší škody.

„Byla jsem například v USA a tam mají nejen ve školách zpracovaný krizový plán se signály různých barev. Proto tam lidé také ví, jak se chovat například, když je vyhlášený signál červený. My se na takové situace musíme také připravit a hlavně správné postupy trénovat,“ míní Ivana Dobešová, ale na první místo dává především to, aby se takovým událostem předcházelo.

Situaci bude muset vyhodnotit především ministerstvo

Takový ideální stav je ale víceméně nereálný, což se nakonec potvrdilo i v případě střelce z FFUK. Ivana Dobešová také přiznala, že o pražské události přemýšlela celou noc a první, co jí v souvislosti s posilováním bezpečnosti na školách napadlo, byla právě preventivní opatření. „Nejspíš dříve nebo později bude nutné u vchodu do škol instalovat podobně, jako u vstupu do budov soudu, detekční rámy,“ míní. „Situaci ale bude muset vyhodnotit především ministerstvo,“ dodala s tím, že u škol s jedinou budovou, by průchod přes detekční rám nebyl velkým problémem.

Naší povinností je najít řešení

„Odborné školy, jako je ta naše, která má v areálu pět budov a žáci se skoro každou hodinu mezi nimi přesouvají, to budou mít těžší,“ je přesvědčena. Přiznala ale, že i po tak tragických událostech je pro ni neakceptovatelné, aby si někdo, byť by to byl pedagog, do školy kvůli vlastní ochraně přinesl zbraň. „Naší povinností je najít řešení, jak takovým nepředloženým situacím za bránit. Nejzásadnější v tom je rozpoznat spouštěč, který k takovým událostem vede,“ dodala.