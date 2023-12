/FOTO, VIDEO/ Řeky ve Středočeském kraji v úterý dopoledne zahrozily třetím stupněm povodňové aktivity. Stav ohrožení hlásily některé monitorovací stanice na Sázavě, Vltavě, Labi a Doubravě. Podle portálů Povodí Labe a Povodí Vltavy jsou na mnoha dalších místech vyhlášeny první a druhý stupeň povodňové aktivity, tedy stavy bdělosti a pohotovosti.

Velká voda Sázava - nespecký jez. | Video: Zdeněk Kellner

Třetí stupeň povodňové aktivity platil k úterní 9. hodině na Doubravě v Pařížově. Zde v tu chvíli hladina dosahovalo 98 centimetrů. Stav ohrožení je zde vyhlášen už od pondělí, přičemž zatím nejvyššího bodu zde dosáhla řeka v úterý v 6 hodin, když dosáhla 100 centimetrů.

Stav ohrožení hlásí stále i Zruč nad Sázavou. Hranici třetího stupně povodňové aktivity, 350 centimetrů, zde hladina překonala v pondělí odpoledne. V úterý ve 2 hodiny ráno dosáhla zatím nejvyššího bodu, 372 centimetrů. Před 9. hodinou hlásila 365 centimetrů.

Hladiny řek v centru Čech stouply. Nejvíce se vodou sytí Doubrava a Sázava

Třetí stupeň na Sázavě trvá také v Nespekách a v Kácově. V Nespekách byl byl vyhlášen v pondělí kolem 23. hodině, kdy hladina dosahovala 381 centimetrů. K úterní 9. hodině to bylo již 402 centimetrů.

Přehled aktuální hydrologické situace v České republice najdete ZDE.

V Kácově je stav ohrožení od pondělí 15. hodiny, kdy hladina překonala 384 centimetrů, večer se dostala na 400 centimetrů a v úterý ráno dosáhla zatím nejvyššího bodu, 437 centimetrů.

Třetí stupeň platí také v Kostelci nad Labem, podle informací Deníku má být i na Labi v Nymburce a Poděbradech. A na Vltavě plat v Neratovicíc.

Na mnoha místech Středočeského kraje pak platí první a druhý stupeň povodňové aktivity, tedy stav bdělosti a stav pohotovosti. Podle informací mělnické radnice měla v úterý ráno hladina Labe ve městě překonat hranici stavu pohotovosti, od 10 hodiny zasedá povodňová komise. Druhý stupeň platí rovněž na Jizeře v Bakově nad Jizerou, na Mrlině ve Vestci či na Cidlině v Sánech. Bdělost je vyhlášena na Želivce v Nesměřicích a v Souticích, na Blanici v Louňovicích, na Doubravě ve Žlebech nebo ve Zbečnu na Berounce.

Město Benátky nad Jizerou ráno ifnormovalo, že Jizera kulminuje. „Kulminace Jizery byla v 6:00 ráno. Výška hladiny může ještě mírně stoupnout v řádu několika centimetrů, nicméně předpokladem je již přibližně setrvalý stav do odpoledních hodin. Situaci bedlivě sledujeme," napsala radnice Benátek na Facebooku

A zřejmě nejen Jizera. Na úterý ráno svolala středočeská hejtmanka Petra Pecková povodňovou komisi. „Podle ČHMÚ lze očekávat postupné zlepšení situace, a to s ohledem na očekávané ochlazení, ke kterému by mělo v nadcházejících dnech dojít. Současně většina vodních toků kulminuje. Pokud by se situace v nadcházejících dnech začala zhoršovat, opět se povodňová komise sejde a přijme případná opatření,“ uvedla hejtmanka s tím, že situaci v jednotlivých oblastech budou nyní řešit povodňové komise jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Podle sdělení kraje byly už v pondělí večer svolány povodňové komise v Mladé Boleslavi, Brandýse nad Labem, Neratovicích, Benešově, Mnichově Hradišti a Nymburk.

Ke svolání krajské povodňové komise dochází v případech, kdy je vyhlášen druhý nebo třetí SPA ve více profilech, když hladiny toků rostou, anebo jsou-li tyto podmínky splněny v některém ze sousedních krajů. Oba parametry byly splněny. V komisi zasedají zástupci krajského úřadu, hasičů, policie, armády, krajské hygienické stanice, krajské veterinární správy, hl. m. Prahy, Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Vltavy a Labe a další. Další zasedání Komise zatím není nutné, nicméně situaci kraj průběžně monitoruje a pokud bude potřeba, komise opět zasedne.

Pracovní skupina krajské povodňové komise obeslala dotčené obce s rozšířenou působností s prosbou o informace týkající se svolání povodňových komisí a vyhlášených stupních povodňové aktivity. „Také je vyzvala k předání případných požadavků na krajskou komisi. Nicméně zatím všechny obce s rozšířenou působností situaci zvládají vlastními silami a žádná obec zatím nevznesla požadavky,“ dodává hejtmanka Pecková.

Krajští cestáři museli podle mluvčí Petry Kučerové už dříve kvůli rozlitým hladinám řek uzavřít některé silnice. Nově je neprůjezdná silnice mezi Nebužely a Kroužkem na Mělnicku. „Důvodem jsou v tomto případě popadané stromy," sdělila ČTK Kučerová.