Středočeská hejtmanka dala Poslanecké sněmovně sbohem, zůstává věrná kraji

Benešov – Na kraji zůstanu, ten je pro mě prioritní, prohlašovala hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) poté, co ve volbách získala poslanecký mandát – a vyvstala otázka, zda se nebude rozhodovat, pro který z obou postů se nakonec rozhodne.

Novou středočeskou hejtmankou se v pátek 18. listopadu 2016 v Praze stala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová z hnutí ANO.Foto: ČTK/Michal Krumphanzl

Deníku před týdnem řekla, že vše ještě bude zvažovat a hledat cesty, jak by se daly obě funkce vykonávat souběžně. Uvedla, že by nechtěla zklamat voliče, kteří jí dali preferenční hlasy (jež ji ze čtvrtého místa kandidátky posunuly výš), a také připomněla, že z Benešovska se nikdo další do Poslanecké sněmovny nedostal. Rovnou ale řekla, že pokud bude postavena před volbu, je rozhodnuta předem: chce zůstat hejtmankou. Političtí oponenti zdůrazňovali, že sedět na dvou takovýchto židlích současně není možné; zodpovědně a naplno stát v čele krajské rady a zároveň vykonávat poslaneckou práci se prostě nedá. Hejtmanka navíc působí také v benešovském zastupitelstvu a ve městě, kde je doma, je i členkou rady.

K závěru, že si musí vybrat, nyní došla i sama: pracovitost a velké nasazení nestačí; den má jenom 24 hodin a týden pouhých sedm dní. V úterý proto oficiálně oznámila, že se získaného mandátu vzdává. Co poslanecká práce obnáší, přitom velmi dobře ví; v minulosti působila i jako místopředsedkyně sněmovny.

„Své rozhodnutí jsem učinila po dlouhých debatách s lidmi v mém okolí. Reflektovala jsem také názor vedení hnutí ANO,“ konstatovala Jermanová. Voličům, kteří ji na kandidátce „kroužkovali“, vzkazuje, že ve sněmovně budou pracovat její kolegové. A ona s nimi chce být v kontaktu. „Věřím, že si dohlédnu na to, aby náš kraj zastupovali co nejlépe. Samozřejmě zřídí také poslaneckou kancelář v Benešově,“ prohlásila hejtmanka.

Připomněla, že už před volbami veřejně prezentovala svůj hlavní cíl: dokončení volené funkce krajské hejtmanky. A na tom nechce nic měnit; právě naopak. „Po velmi vypjaté volební kampani a po změnách, které nás potkaly v koalici na kraji, jsem dospěla k rozhodnutí vzdát se svého poslaneckého mandátu,“ zmínila vyvrcholení krize v koalici vládnoucí Středočeskému kraji, kde hnutí ANO před týdnem vypovědělo smlouvu dosavadním partnerům ze STAN, ODS a Nezávislým Středočechům a nyní vládne společně s ČSSD a s podporou KSČM.

V práci pro kraj se Jermanová chce v příštích měsících soustředit na řešení problémů, které jsou dlouhodobě pociťovány jako palčivé: na změny v oblasti dopravní infrastruktury i ve zdravotnictví a na reformu školství. „Chtěla bych do kraje přivést více investorů a také více zahraničních turistů,“ naznačila další cíle. S tím, že chce intenzivněji komunikovat se starosty obcí – a míní pokračovat i ve výjezdech do regionů za setkáními s občany.