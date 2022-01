Brašna pro záchranáře je vybavená množstvím nejrůznějších typů obvazů, ale její uživatelé mohou například ulevit zraněným aplikací speciálního gelu na popálená místa. Nechybí ani roztok na výplach očí nebo krční límec.

„Nejsem si jistá, že právě krční límec využijeme, protože při úrazech u dopravních nehod často není dobré se zraněným před příjezdem zdravotníků, pokud to nevyžadují okolnosti, manipulovat,“ uvedla strážnice Andrea Hráská s tím, že asi nejvíc městští policisté využijí gázu a obvazové materiály. „Nejčastěji jsme totiž u úrazů, které si způsobí pádem někdo, kdo přebral nebo u případů zranění způsobeného při potyčce,“ dodala.

Základem je speciální školení

V brašně jsou také takzvané škrtící dlahy. Ty slouží k fixaci zlomeniny končetin.

„Je to hodně šikovná věc,“ pochválila strážnice. „Pro první pomoc v případě zlomenin se díky tomu nemusí hledat nějaké náhradní řešení, třeba klacky,“ připomněla.

Ale ani sebešpičkovější vybavení nezmůže téměř nic, pokud ho má v ruce člověk, který s ním neumí správně zacházet.

„Právě proto každoročně všichni strážníci procházejí speciálním školením s praktickými ukázkami první pomoci, kterou pro nás zajišťují sestry a lékaři Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Benešov,“ popsal velitel Městské policie Benešov.

Defibrilátor pro „nahození“ srdce

Podle Hráské je spolupráce „záchranky“ se strážníky na velmi dobré úrovni, proto také velmi přínosná.

„Hodně se nám věnují a speciálně se zaměřují na záležitosti, s nimiž se setkáváme nejčastěji. Jedná se o ošetřování odřenin nebo řezných a tržných ran. Na figuríně procvičujeme správné postupy při oživování,“ doplnila s tím, že zavazadlo s sebou strážníci vezmou na další školení, aby si detailně ověřili, jak správně tu kterou pomůcku použít.

Kromě výše zmíněné novinky s sebou Městská police Benešov ve dvou vozech převáží díky zápůjčce krajské ZZS také dva mobilní defibrilátory.

Ty pomáhají „nahodit“ srdce při jeho zástavě a obsluhu zvládnou i laici. Přístroj v hodnotě čtyřiceti tisíc totiž na obsluhu mluví. Nelze tak postup uspěchat nebo přístroj použít nesprávným způsobem.

I pro jízdu na kole

Součástí brašny, která má pro přenášení klasická ucha jako taška jsou také popruhy. Díky nim se zavazadlo může umístit na záda jako běžný batoh. Této možnosti strážníci určitě využijí v případě, že místo zákroku bude od vozidla ve větší vzdálenosti a nebude možné autem dojet až tam.

„Takto tašku budou moci převážet třeba i strážníci, kteří budou hlídkovat na našich jízdních kolech, třeba v rozlehlém konopišťském parku,“ dodal Radek Stulík.

Tašku s sebou strážníci nosí nejen do ulic nebo mimo ně, ale také například do domů s pečovatelskou službou. A to v případech, že je ubytovaní senioři přivolají prostřednictvím nouzových tlačítek. Těmi město v roce 2018 vybavilo prvních šedesát zájemců a další přibyli před několika týdny.