Kandidátku hnutí Ano 2011 zatím nezveřejnilo, ale nebude tam chybět zastupitelka Benešova Jaroslava Pokorná Jermanová. Krajská předsedkyně hnutí bude obhajovat post hejtmanky. Na telefonát včera nereagovala.

Na kandidátce Pirátů je čtvrtý benešovský radní Daniel Netušil (28). Absolvent ČVUT je i ochotníkem, písničkářem, porotcem mažoretkové asociace, tanečním lektorem a choreografem. Pracuje ale jako metodik projektového řízení generálního ředitelství NPÚ.

Z Benešovska je i čtrnáctý Milan Krch (40), mračský manažer, sedmnáctý Petr Chaluš (47) z Benešova, metodik inovací ve vzdělávání. Číslo 19 má Magdaléna Vilímovská (22) z Lešan, studentka UK, 26 Václav Kubaljak (31) z Benešova pedagog a odborník na e-learning. Pětici želízek v ohni z Benešovska má i ODS. Sedmý je benešovský zastupitel a lídr představenstva nemocnice Pavel Pavlík.

„V případě zvolení se zaměřím na zdravotnictví,“ uvedl s tím, že krajské zdravotnictví nejsou jen krajské nemocnice nebo záchranka, ale také soukromé a městské nemocnice či ordinace privátních lékařů. „Kraj se stará jen o to, co je krajské. Mojí prioritou je to změnit a poskytnout stejnou péči všem pacientům,“ uvedl podnikatel.

Dalšími kandidáty ODS jsou s číslem 25 bystřický místostarosta Daniel Štěpánek (44), 42 má místostarosta Benešova Roman Tichovský (53) a 52 student VŠ David Vaculík (26), zastupitel Pyšel. Zajímavou osobností kandidátky je na 33 místě i Tomáš Novák (52) z Úročnice. Podnikatel je předsedou fotbalového SK Benešov. Proslul ale jako ten, kdo změnil parlamentní volby 2017. Tehdy nechal přepočítat hlasy a mandát pak bral místo Petra Bendla Martin Kupka.

KSČM vysílá do boje šest lidí z Benešovska. Mandát zastupitele obhajuje jako dvojka Ivan Cinka (63) z Benešova, předseda krajského Výboru pro dopravu. „Mým hlavním cílem je pokračovat v započaté práci v oblasti dopravy s důrazem na veřejnou a hromadnou dopravu,“ připomněl.

Z Benešova je i stavební technik Michal Budlovský (53). Kandidují i votická manažerka marketinku Lenka Křížová (48), benešovská politická pracovnice Marie Krejčová (62), olbramovický technik Bohumil Franta (55) a řidič z Benešova Antonín Prchal (44).

Starostové a nezávislí mají na webu hezkou galerii, ale bez pořadí. Kandidátem je i vlašimský starosta Luděk Jeništa. „Do krajských voleb jsem vedl kolegy z dalších měst a obcí už v roce 2008. A Starostové se tehdy poprvé dostali do zastupitelstva,“ uvedl s tím, že letos chce na úspěchy navázat. Kandiduje i podnikatel z Úročnice a benešovský radní Luboš Balata.

Ani Trikolora, nová „klausovská“ strana nemá zatím žádnou propagaci kandidátů krajských voleb. O hlasy však bude usilovat vlašimský profesor Zdeněk Seidl, dlouholetý člen ČSSD. Členství ale neobnovil po rozprášení vlašimské buňky vedením partaje. Jak hluboko se tomuto lékaři dostaly pod kůži názory Václava Klause st., známého zpochybňovače globálního oteplování, potvrdil v Benešově, kde jako radní kraje zahajoval stavbu tělocvičny gymnázia. Dílo musí ještě respektovat čtyři vzrostlé kaštany a při hovoru na téma, kolik stromy ještě vyprodukují kyslíku, nezůstal stranou. „Někteří vědci říkají, že amazonské pralesy kyslík nevyrábí, ale spotřebovávají. Ani s tou Amazonií to není tak, jak si myslíme,“ řekl.

Politická strana Rozumní – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty vysílá do voleb hned z prvního místa Tomáše Fraňka (34), OSVČ z Týnce nad Sázavou, který je bez politické příslušnosti. V komunálních volbách 2018 I do evropského parlamentu ale kandidoval jako člen Sládkova Sdružení pro republiku – Republikánskou stranu Československa. „Jednou z našich priorit je soběstačnost kraje. Zaměříme se i na to, aby se lépe hospodařilo s vodou a ta dešťová zůstávala a neodtékala rychle pryč,“ uvedl Tomáš Franěk.