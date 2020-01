Stranou při Tříkrálové sbírce nestáli ani obyvatelé Týnecka

Zatímco ve velkých městech chodí skupinky tří králů zapojených do už tradiční Tříkrálové sbírky po celou dobu jejího trvání, tedy od středy 1. do 14. ledna, na venkově je tomu jinak. V Benešově koledníci sice začali hned na Nový rok, ale na svátek Tří králů hledání dárců ukončili. Obdobně koledovali tři králové také v Týnci nad Sázavou. V jeho části, Peceradech, obcházeli domácnosti jen od pátku 3. do neděle 5. ledna.

Tři králové v Peceradech. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner