Už loni radnice pořídila takzvanou prověřovací studii, které měla ukázat, s jakými možnostmi lze počítat.

Projektant vytvoří jakýsi scénář, podle něhož se rekonstrukce odehraje. Město za to zaplatí kolem deseti milionů korun. Tahle suma vyplývá s předpokládaných nákladů celé stavby. Ty dosáhnou, podle prověřovací studie až ke 300 milionům korun.

Samotná rekonstrukce má přinést řadu zásadních změn. Na jejich konci se Hotel Pošta změní v nové městské multikulturní centrum. Pomůže k tomu přestavba prostor hotelu na učebny a kabinety Základní umělecké školy Josefa Suka. Ta využije i nově upravené prostory současné restaurace se salonkem.

V nenávratnu zmizí také lidová jídelna v přízemí a uvolněné místo město nabídne pro komerční využití. Za své vezme i kuchyně umístěná v zadním traktu objektu. Skončí i občerstvení vedle hlavního vchodu a v tomto místě vznikne vstup do průchodu. Jím se návštěvníci dostanou až do Vnoučkovy ulice do míst zvaných Na Blátě. Projdou přitom prostorem upraveným pro výstavy. Na svém místě tak zůstane jen divadelní sál a k němu vedoucí schodiště.

Vzhledem k předpokládaným extrémně vysokým nákladům město bez dotační podpory práce nezahájí. Rekonstrukce se totiž musí odehrát na jeden zátah, nikoliv po částech. Etapizace by byla podle Romana Tichovského problematická. Proto také Benešov hledá podporu mezi dotačními programy.