/FOTO/ Kromě pomoci zraněným živočichům v současné době musí pracovníci Záchranné stanice pro živočichy Vlašim řešit také jednu mimořádnou událost. Ta jim už téměř dva měsíce značně komplikuje výkon jejich služby. A nebýt šťastné okolnosti, mohlo jít o život také jim samotným.

Zvířecí sanita pomáhala také u benešovských Mariánovic na konci září 2020 při záchraně zraněného krahujce. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Na konci dubna totiž jejich pohotovostní vůz Škoda Karoq, kterému se běžně říká „zvířecí sanita“, tedy automobil, jímž ochranáři převážejí zraněná zvířata do jejich stanice, doslova zlikvidoval automobil nepozorného řidiče. Ten na rovném úseku silnice u Tismi, poblíž rybníku Michovec narazil do zaparkovaného vozu ochranářů a kromě auta samotného zlikvidoval nárazem i přívěsný vozík. Do něj z místa tahu obojživelníků ochránci přírody nakládali zábrany, které každoročně zachrání tisíce žab před jistou smrtí pod koly aut. V okamžiku nárazu byli naštěstí členové mise v příkopu na druhé straně silnice. Nic vážného se nestalo ani posádce druhého vozidla, staršímu řidiči a jeho spolujezdkyni.

Zvířecí sanitka však byla na odpis. A protože na nový vůz organizace neměla dost prostředků, požádala veřejnost o pomoc s dofinancováním nákupu vozu prostřednictvím sbírky. Automobil je totiž pro stanici jedním z klíčových prostředků pomoci zvířatům. Jen loni jím převezli přes 1100 zvířat. Situace vlašimských ochranářů nenechala v klidu Miriam Trpákovou z Pyšel, která pohotově vlašimské organizaci darovala svůj automobil Seat.

S novou „sanitkou“ pomohou dárci

„Jsme za takovou pomoc moc rádi, díky tomu jsme nemuseli přerušit naši službu,“ uvedla vedoucí záchranné stanice Alena Konvalinová. V současnosti se Záchranné stanici pro živočichy Vlašim podařilo vypořádat pojistku a i díky veřejné sbírce bude mít co nevidět znovu vozidlo s pohonem čtyř kol. „Z pojistky máme na pořízení zánovního vozu 420 tisíc korun a díky darům veřejnosti nám zbývá sehnat odhadem kolem čtyřiceti tisíc korun,“ potvrdila v pondělí 26. června vedoucí záchranné stanice s tím, že vyhlédnutým vozem není Škoda Karoq, ale o třídu vyšší Škoda Kodiaq.

„Sehnat Karoq je nyní hodně složité. Vybrali jsme si proto Kodiaq, který je dokonce levnější. Auto by mělo přijít na částku pod šest set tisíc korun a pořídíme si k němu i nový přípojný vozík,“ dodala vedoucí Záchranné stanice pro živočichy Vlašim Alena Konvalinová.