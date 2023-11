Zatímco v některých školách okresu Benešov jejich kantoři věděli už před týdnem, že v pondělí 27. listopadu aktivně podpoří celorepublikový protest vyhlášený školskými odbory, v jiných si s definitivním rozhodnutím dali na čas.

K těm co mají jasno už „dávno“ patří také benešovská Základní a mateřská škola Na Karlově. Ta se přidá ke stávce a v pondělí zůstane zavřená. „Ke stávce se připojíme, podpoříme požadavky odborového svazu,“ sdělil ředitel Svatopluk Česák. Stávkovat budou také v ŽS a MŠ Votice. Tamní odbory protest podpoří zejména kvůli nedostatečnému financování školství jako celku. „Školka bude úplně zavřená, škola v omezeném provozu bude mít dohled nad žáky. Rodičům jsme o tom dali vědět a většině se to nelíbí,“ přiznala ředitelka školy Marcela Kratochvílová. Opačný postoj známý už řadu dní zaujímá Obchodní akademie Vlašim. Její ředitel Jiří Tůma vysvětlil, proč. „Za posledních pět let se poměry ve školství natolik zlepšily, že není důvod nyní stávkovat,“ tvrdí.

Mezi nerozhodnutými byla také největší benešovská Základní škola v Dukelské ulici. Její ředitelka Hana Procházková ale po interním jednání potvrdila ve středu 22. listopadu, že škola stávkovat bude. Stejný postup volila minulý týden také největší vlašimská ZŠ Vorlina. Kolektivní rozhodnutí však dopadlo opačně. „Škola bude fungovat podle standardního rozvrhu,“ ujistil ředitel Petr Jíša s tím, že škola přesto rodičům poslala dopis, v němž je informovala, že s některými vyjádřeními ministerstva nesouhlasí. „Pořád věříme, že ministerské optimalizační kroky nepovedou ke ztrátě prostředků a kvality vyučování,“ vysvětlil vedoucí kantor.

Do stávky nepůjde ani malotřídní ZŠ a MŠ Teplýšovice. Ředitelka Charlotta Kurcová uvedla, že před stávkou považuje za smysluplnější diskusi. „Uzavřením školy bychom nic nezměnili a to zejména proto, že jednodenní stávka ve školství opravdu nemá žádnou váhu,“ tvrdí. Stávkovat nebudou ani v ZŠ a MŠ Chotýšany, i když tam k tomu mají jiné, prozaické důvody. „V úterý máme vánoční dílničku a v pátek prvního prosince Vánoční vystoupení. Stávkou bychom nejvíc potrestali sami sebe, protože bychom se na tradiční a oblíbené akce nestačili připravit,“ vysvětlila ředitelka školy Daniela Kalinová. „Se stávkou ale souhlasíme a napsali jsme to společně s kolegyní z Teplýšovic i našemu ministrovi,“ dodala ředitelka Daniela Kalinová.

Mezi nerozhodnuté patřila také Střední zemědělská škola a Vyšší odborná škola Benešov. „Zhruba polovina učitelů a část nepedagogických pracovníků se rozhodla stávkovat. Kvůli tomu nedokážeme pokrýt výuku v plném rozsahu, proto budeme učit jen na Vyšší odborné škole a zbytek školy bude mít ten den ředitelské volno,“ popsala očekávanou situaci ředitelka Ivana Dobešová a vysvětlila také, proč se na SZŠ bude stávkovat.

„Mám informace jen z médií a podle nich se chystá ponížení takzvaného PHmax (Hodnota PHmax představuje maximální týdenní počet hodin vyučování v rozsahu podle rámcového vzdělávacího programu financovaný ze státního rozpočtu – pozn. red.) na středních školách o patnáct procent. To pro nás konkrétně znamená snížení výuky o sto hodin a to přepočteno na učitele znamená o pět pedagogů méně,“ vysvětlila Ivana Dobešová. „Situace je vážná a pokud se ještě víc bude omezovat provoz, bude pro nás složité výuku zajistit,“ dodala s tím, že systém, na který si všichni už zvykli se má znovu měnit.

