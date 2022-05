Stavba železničního koridoru ovlivňuje i Pochod Praha – Prčice

Celkem tři měsíce trvající výluka na trati z Votic do Sudoměřic na Táborsku má za úkol jediné - propojit jednotlivé části už hotových nebo dokončovaných částí tranzitního koridoru. Kvůli tomu je bez vlaků také stanice Heřmaničky, a to se v sobotu 21. května promítne také do po dvou letech obnoveného Pochodu Praha – Prčice.

Estakáda u Heřmaniček 19. května 2022. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner