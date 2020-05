„Je to křižovatka, na níž se za posledních jedenáct let stalo pět smrtelných nehod,“ potvrdil vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR Benešov Zdeněk Štěpánek. Zkušený policejní funkcionář připomněl, že je takových úrovňových, proto z principu nebezpečných křížení na rušné silnici označované i jako E55, na Benešovsku, řada.

Už v úterý 19. května začne jedna ze dvou uzavírek silnic ústících do I/3. Až celá akce skončí, motoristům začne sloužit sice stále úrovňové, přesto mnohem přehlednější a bezpečnější křížení – okružní turbokřižovatka.

„V současné době probíhá předávání staveniště,“ potvrdila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. „Samotná stavba bude zahájena ve středu 20. května. Předpokládaná výstavba bude trvat čtyři a půl měsíce. Stavební práce provede firma BES, která je vysoutěžila za 41,2 milionu korun bez DPH,“ sdělila mluvčí.

V první etapě se přes křižovatku do města a z něj nedostanou řidiči využívající silnici II/112. To také znamená, že k čerpadlu OMV i do supermarketů a fastfoodu v této lokalitě musejí řidiči dojet jinou cestou. Přes Máchou a Hodějovského ulici. Pak, pokud chtějí dál na Prahu nebo Tábor, se musejí přes město zase vrátit.

Práce během první etapy skončí 20. července a následující den začne etapa druhá. Při ní se řidiči nedostanou až do 7. září po místní silnici do Pomněnic. Provoz čerpací stanice Benzina zůstane zachovaný pro osobní auta. Provoz na silnici I/3 oběma směry také, ale jen jedním pruhem.

Výstavba turbokřižovatky je jen jednou částí připravovaného severovýchodního obchvatu Benešova. Ten postaví kraj, ale zatím není jasné, kdy. Na druhé straně obřího kruháku bude vyústění na Václavickou spojku. Ta motoristy přivede k zatím také jen zamýšlené dálnici D3.

Po silnici I/3 projíždí každý den kolem Benešova 20 až 25 tisíc aut. A to s sebou nese také daň v podobě kolizí na úrovňových křižovatkách. I v jižní části Benešova dochází na nové okružní křižovatce U Topolu k nehodám. Je jich ale méně a nejsou tak vážné. Důvod je jasný – auta odbočující do Křižíkovy ulice už nepřetínají jízdní dráhu vozům jedoucím na Prahu.

„Několik nehod už jsme tam také vyšetřovali. Došlo k nim i v místech sbíhání dvou pruhů za okružní křižovatkou a to jak ve směru na Prahu, tak na Tábor. I když to s kruhovým objezdem přímo nesouvisí, statisticky jsou tyto nehody připočítávány k těm, které se staly na okruhu,“ vysvětlil Zdeněk Štěpánek.

Křižovatky U Topolu a za necelý půlrok i ta na Červených Vršcích se stanou součástí dlouhodobého projektu ŘSD. To hodlá silnici od dálnice D1 v Mirošovicích přes Benešov do Bystřice rekonstruovat s uspořádáním pruhů 2+1. Kromě turbokřižovatky chystá ke spuštění v roce 2022 také stavbu zahloubení silnice I/3 podél konopišťského parku.