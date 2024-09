Betonovou lávku přes Sázavu v týnecké části Brodce nahradí do konce roku 2024 ocelová konstrukce.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Snášení staré betonové konstrukce lávky u továrny Jawa na Brodcích, místní části Týnce s sebou přineslo také omezení dodávky pitné vody.

„V době od osmi do patnácti hodin byla ve čtvrtek omezena dodávka pitné vody snížením tlaku vody na sídlišti Kněžina, na Brodcích a v části Pecerad,“ potvrdil Zbyněk Peša, ředitel týnecké obchodní společnosti Vodovody a kanalizace (VaK).

Důvod k takové situaci vyplynul z přípravy stavby nové lávky přes řeku. Právě v tělese dosud stojící původní železobetonové a nyní už po desítkách let zdegradované lávky vede řada inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, teplovod, elektřina a je tam uložen i datový kabel nebo plynovod.

Všechny tyto pro život obyvatel města důležité sítě je potřeba před zdemolováním původní lávky přeložit a zajistit tak jejich fungování na další měsíce. V podstatě do doby, než je bude možné vrátit je do těla, tedy pod mostovku nové ocelové lávky.

To by se podle týneckého starosty Martina Kadrnožky mělo stát do konce letoška, kdy bude provoz pěších po nové konstrukci obnoven.

Lávka na Brodcích na začátku září 2024. | Video: Zdeněk Kellner

„Práce na lávce pokračují podle harmonogramu, i když mají mírné zpoždění. Termín dokončení by ale měl být pořád stejný,“ řekl.

Po přeložení vodovodu a teplovodu na provizorní dřevěný můstek postavený vedle lávky se možná dva týdny bude čekat na povolení a realizaci překládky plynovodu. To má svá poměrně přísná pravidla, které je nutné dodržet.Podle starosty v okamžiku, kdy budou všechny sítě mimo lávku začne její demolice.

„K tomu by mělo dojít někdy v půlce října,“ dodal.

Po zboření lávky začne rekonstrukce a zesilování stávajících pilířů. Právě na ně pak přijde osadit novou, ocelovou mostní konstrukci. Tu vyrábí firma OKBE Dublovice.Za lávku zaplatí město 50 milionů korun z nichž 37 milionů tvoří dotace.