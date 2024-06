„Ta bude sloužit jako opěrná zeď pro chodník. Odvodnění křižovatky napojujeme na dešťovou kanalizaci obce. Kanalizace povede i v místech, kde vznikne autobusová zastávka,“ potvrdil s tím, že brzy začne firma s výměnou konstrukčních vrstev vozovky.

První okružní křižovatka v Krhanicích by měla začíst sloužit motoristické veřejnosti a nové chodníky i pěším na začátku září. Místem stavby auta neprojíždějí s výjimkou vozidle IZS.

Výstavba okružní křižovatky v Krhanicích, červen 2024. | Video: Zdeněk Kellner

Pro chodce ale vznikly dva koridory, jimiž se lze bezpečně dostat z jedné části obce do druhé. To vozidla musí na 12 kilometrů dlouhou objížďku přes Týnec nad Sázavou a jeho část, Čakovice.

Stavba a dopravní omezení se týká křížení krajské silnice II/106 od Týnce nad Sázavou do Kamenného Přívozu a silnic III/1065 do Lešan a III/1066 do starých Krhanic.

Snazší cestu mají motoristé, kteří jedou od Prahy přes Jílové, Kamenný Újezdec a Prosečnici. Ale jen ti, kteří si vyběhali povolení pro vjezd do zákazu vjezdu. Zákazová značka je osazena u kamenolomu na při vjezdu od návsi ve starých Krhanicích. Předem si povolení vyřídilo 360 majitelů aut.