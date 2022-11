„Lávka je nyní ve výrobě a její dodání máme objednané na třetí listopadový týden,“ uvedl Bílek s tím, že dojde i k výměně dvou lamp veřejného osvětlení. Veškeré práce podle něho skončí do konce toho měsíce.

Původně byl sice stanoven termín dokončení stavby v polovině září, už tehdy však starosta obce Jiří Sternberg tomuto datu příliš nevěřil. Zdržení podle něho způsobily nečekané sanační práce pod hrází rybníka Ovčín. Při vydatných deštích voda zaplavila všechny výkopy a bylo nutné ji odčerpávat. Nějaký čas také trvala překládka kabelu do areálu zemědělského družstva. Elektrické vedení bylo totiž uloženo velmi mělko pod povrchem.

Obec staví chodník ze svého rozpočtu, bez dotace. Vysoutěžená cena byla devět milionů korun.

„Dělají to pěkně,“ pochvalovala si místní obyvatelka Hana při cestě po krajnici rušné silnice. „Škoda jen, že to nepostavili před padesáti lety, pracovala jsem tehdy na dráze a chodila tudy denně. Ale zaplaťpánbůh že to bude. Když se tu míjejí dva velké náklaďáky z lomu, není kam uhnout,“ dodala.