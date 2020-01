Jen pro upřesnění, atletům chybí stálé zázemí, které je nyní suplováno mobilními buňkami. S dostavbou získají také rozcvičovací krytou dráhu umístěnou pod tribunou pro diváky.

„Abychom mohli začít stadion dostavovat, musíme dokončit projektovou dokumentaci. Až ji budeme mít, pak vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele,“ popsal postup radnice benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Ale ani to neznamená, že se začne stavět. Benešov chce na dílo, které mělo původně stát kolem 40 milionů, ale podle současné kalkulace je to ještě o dvanáct milionů více, získat dotaci. Jenže informaci o jejím přidělení získá nejdříve v březnu. V tom případě by pak měl na stavbu, aby dodržel dotační regule, už jen zbytek roku.

„V tuto chvíli na takovou stavbu město nemá dost peněz a to platí i v případě, že by získalo dotaci šestadvacet milionů korun,“ vysvětlil místostarosta s tím, že proto zatím není jisté, že se i při předělení podpory, začne stavět.

Také proto tato investiční akce není zařazena do návrhu rozpočtu. Benešov nyní, až do pondělí 17. února, kdy bude zastupitelstvo rozpočet schvalovat, hospodaří v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Každý měsíc tak smí utratit jen jednu dvanáctinu plánovaného rozpočtu. Proto nemůže stavbu tribuny s atletickým tunelem zahájit před přiznáním dotace.