Připomněl, že do základní školy už i díky tomu chodí také některé z ukrajinských dětí. „Většina dětí, které na správním území máme, ale do školy zatím ještě nechodí. Dvě děti už také docházku ukončily, protože z Votic odjely jinam,“ dodal.

Votická škola je připravena na příchod dětí z Ukrajiny i v případě, že by jich dorazilo více. Pro takový případ už má radnice v záloze dokonce i ukrajinskou učitelku.

Mezi žáky votické základní školy patří i několik ukrajinských dětí, které do města přišly s rodiči dlouho před tím, než ruská armáda napadla jejich vlast. Díky dlouhodobému pobytu už se naučily dostatečně dobře česky, což radnice využívá při komunikaci s válečnými běženci.

„Snažíme se s novými rodinami hodně komunikovat, abychom znali jejich potřeby. Probíhá to přes překladatele a naši sociálku, která tyto lidi také instruuje,“ řekl starosta.

Votice chystají pro uprchlíky další ubytování. Dárce žádají o postele a matrace

Dvě ukrajinské děti už chodí také do votické mateřské školy. Podle Slavíka jsou začleněny do běžných tříd. Pokud by to ale bylo nutné, počítá město i školka s vytvořením další speciální třídy.

Podle starosty, který je i poslancem Parlamentu ČR, bude důležitá udržitelnost celého systému pomoci Ukrajincům. „Bude to záležitost dlouhodobá, kvůli tomu to bude o mnoho složitější než nyní. Platí to, i když negativní hlasy, jako třeba to, že paní má značkovou bundu a nalakované nehty, už jsem také zaznamenal. To je opravdu hodně podstatné,“ řekl sarkasticky.

Benešov nabídne válečným uprchlíkům z Ukrajiny dvanáct městských bytů

„Lidé, kteří šíří tyto nálady, jsou naštěstí v menšině. Já se takovým populistickým řečem, jako že je potřeba postarat se nejdříve o Čechy a pak až o Ukrajince, nehodlám přizpůsobovat. Jsou to dvě naprosto rozdílné věci. My Češi máme možnosti nastavené dlouhodobě a Ukrajinci sem přišli za mimořádných okolností. A právě tak, mimořádně, je potřeba k nim nyní přistupovat,“ dodal.