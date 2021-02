Votice mají školku i základní školu, poskytují základní zdravotní služby a kvůli vyřízení řady záležitostí nemusejí Votičáci cestovat do Benešova. Stejné služby jako tam najdou díky úřadu s rozšířenou působností. Lidem bez zaměstnání zase nabídne pomoc místní pracoviště úřadu práce. Ve městě je i dostatek obchodů a to i těch specializovaných.

„Zároveň má naše městečko čisté životní prostředí, obklopuje ho krásná krajina České Sibiře na pomezí středních a jižních Čech a nedotčená příroda. Žije se tu jako na venkově, ale služby tu máme jako ve městě,“ tvrdí starosta. „To je výborná kombinace a navíc tu není tak přelidněno, jako v přípražské oblasti. A pokud někdo potřebuje dojet do hlavního města, rychlíkem je tam za padesát minut. Kolikrát se v Praze cestuje z jedné strany města na druhou mnohem déle,“ dodal.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Současně připomněl, že obyvatelé mají i díky dopravní dostupnosti a šikovnosti zaměstnavatelů dostatek příležitostí na trhu práce. Tu najdou i u tří tři větších zaměstnavatelů.

Rozvoji města výrazně pomůže intenzifikace ČOV. Ta začala loni, kdy město spustilo akci hodnotě téměř 83 milionů korun bez DPH. Bylo to však až na druhý pokus. Při tom prvním Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výběrové řízení. Opakovaný proces ale prošel a smlouvu s firmou schvalovali komunální politici při mimořádné, navíc distanční videokonferenční schůzi zastupitelstva.

Do karet radnici zahrálo i to, že z původně stanoveného využití pouze jedné ze dvou vhodných dotací, nakonec byly obě. Z Operačního programu životní prostředí EU 31 milionů a dalších 23 milionů korun si připsala z národních dotací. Díky výjimce, kterou udělil Státní fond životního prostředí.

Po dokončení intenzifikace ČOV se Votice dostanou do nové situace. Dosluhující čistírna zvládala stěží vyčistit splašky od stávajících obyvatel a firem. Ta přebudovaná zvýší možnosti až na 9950 ekvivalentních obyvatel. Stavba si ale vyžádala i vícepráce v hodnotě osm milionů korun. Za ně nechalo město zgruntu rekonstruovat obě tamní nádrže.

„Chtěli jsme to udělat opravdu pořádně a ne jako nějakou Potěmkinovu vesnici. Jsem votický patriot a věřím že tady také umřu. Nechtěl bych se dožít toho, abych se musel na ulici stydět za to, že jsme to udělali jen naoko,“ vysvětlil starosta.

Po zprovoznění, které má přijít v závěru letoška bude možný rozvoj i v nových lokalitách, kde to umožňuje nedávno schválený územní plán.

„Proto do Votice mohou přijít noví lidé a najít tu místo k životu. Soukromý investor se tu pustil do developerského projektu a lze tu proto koupit nové domy nebo parcely,“ řekl Slavík i když upozornil na to, že město nyní nestaví žádné bytové domy. „Myslím si však, že úlohou města není vydávat prostředky na stavbu obecních bytů a to zejména nyní, kdy kvůli covidu nebude peněz nazbyt. Pořád je totiž lepší dát peníze do obnovy čističky, vodovodu, silnic nebo školy a vytvářet tím podmínky pro to, aby se tu dobře žilo,“ dodal starosta Votic Jiří Slavík.