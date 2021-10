Jaká byla vaše první noc v pozici člena dolní komory parlamentu?

No, trochu jsme s kamarády slavili.

Co říkáte na výsledky parlamentních voleb?

Čekal jsem sice, že koalice SPOLU bude mít dobrý výsledek, ale že zvítězila, mě opravdu překvapilo. Voličům za tu důvěru děkuji. Z výsledků se dá odvodit, že lidi některé věci, jak se řeší nebo spíš neřeší, štvou a přivedlo je to k volbám.

V okamžiku, kdy jste se virtuálně stal poslancem, nebylo stále nic jisté, protože do skončení sčítání chybělo pár hlasů. Hlodal ve vás pověstný červíček pochybností, že by to nakonec nemuselo vyjít?

Popsal jste to přesně. V té době v televizi ukazovali počty mandátů mezi SPOLU a ANO a říkali, že ten jeden mandát, který na úkor SPOLU získalo ANO, je ve středních Čechách. Říkal jsem si, že je to ten můj. Kdyby to nakonec nedopadlo, vůbec bych se nezlobil. Právě v tu chvíli jsem byl naladěný na to, že by bylo lepší, abych nemusel řešit pro mě složitou situaci, dilema práce poslance a starosty. Teď už zase přemýšlím jinak. Snažím se k situaci přistupovat racionálně a vyrovnat se s ní.

Jaké dojmy máte z toho, že jste opravdu uspěl?

Chtěl jsem posílit kandidátku, ale v žádném případě jsem neměl ambice stát se poslancem. O to víc jsem překvapený, že jsem se jím z desátého místa stal. Moje dojmy jsou nyní trochu smíšené, ale vzpamatovávám se z toho. Dost přemýšlím o tom, jak dokončím mandát starosty a na koho přenesu část své práce. Patřím totiž mezi starosty, kteří na úřadě vykonávají i běžné úkony a nemají post jen jako manažerské křeslo. Je mi ale jasné, že se to teď bude muset částečně změnit. Votice pro mě zůstávají nadále absolutní prioritou a mým zásadním úkolem bude, aby se v našem městečku má práce ve Sněmovně negativně nepromítla. Všechno musí běžet, jak má.

Čemu byste se ve Sněmovně chtěl věnovat?

Pokud bych mohl volit, pak mám blízko k veřejné správě. Troufnu si říci, že jí rozumím, vím jak funguje a co potřebuje, protože v ní dlouhá léta pracuji. Druhá oblast, do které jsem se jako starosta zapracoval, je doprava. Ve Voticích jsme prošli integrací dopravy a máme zkušenosti i s velkými stavbami – koridorem nebo obchvatem Olbramovic.

Věříte, že ve Sněmovně se vám podaří dotáhnout do konce nebo nastartovat záležitosti Votic, na které jste z pozice starosty města „malým pánem?“ Třeba stavbu protihluku u silnice I/3?

Ve Sněmovně samozřejmě budu mít blíž k lidem, kteří o některých, třeba i pro Votice zásadních věcech, rozhodují. V tom bych městu mohl být prospěšný. Pozice poslance je přece jen významnější, i když by to tak být nemělo, než starosty. Jednání s poslancem se dost dobře donekonečna odmítat nedají.

Neuvažoval jste o tom, že byste se postu starosty vzdal?

Jen chvíli. Brzy jsem si uvědomil, že výměna není reálná. Komunální volby budou už jen za rok. V tak krátkém období by bylo velmi obtížné někoho zaškolovat, vysvětlovat mu chod a učit. Efektivnější je mandát starosty dokončit.

Jak chcete skloubit souběh práce starosty a poslance?

To je to, co mě nejvíc trápí. Jak už jsem řekl, je pro mě absolutní prioritou naše městečko a řádné dokončení mandátu starosty. Votice nesmí v negativním slova smyslu poznat, že jsem se stal poslancem, ale měly by z toho mít prospěch. Je ale jasné, že už nebudu moci vykonávat svou práci starosty jako dosud, na což jsem zvyklý, protože jsem na úřadě takříkajíc od piky. Zatím ale nemohu říci, kdo co ode mě převezme.

Z vaší předešlé odpovědi se nedá úplně vytušit, jestli budete napřesrok znovu kandidovat do zastupitelstva města…

O tom budeme ještě s kolegy, s nimiž jsme kandidovali naposledy, mluvit. Tahle skupina lidí, která má o chod města zájem by tím, že jsem se stal poslancem, skončit neměla. Pokud se rozhodnou, že v tom pojedou dál, rád pomůžu. A pokud by mě občané Votic zvolili, budu rád zastupitelem města.

Dnes říkáte, že některé záležitosti náplně práce starosty předelegujete na kolegy. Komunální volby jsou „až“ za rok a i vy budete moudřejší v tom, že budete vědět, co lze stihnout jako starosta a současně poslanec. Jak se díváte na případnou možnost stát se znovu lídrem votické radnice?

Říká se sice „nikdy neříkej nikdy“, ale nyní si myslím, že se spíš bude hledat někdo nový. Uvidíme za rok.