Ten byl na místě pouze jako představitel města. Přišel se podívat a promluvit s lidmi z očkovacího týmu i známými z Vlašimi. „Nejsem očkovaný, přestože jsem už měl zamluvený termín. Jenže tři dny před ním mě to skolilo,“ přiznal. V současnosti má téměř 500 jednotek protilátek, přičemž limitní hodnota začíná na 200 jednotkách. „Během února nebo března si znovu nechám protilátky změřit a pokud by mi výrazně ubyly, nechám se oočkovat,“ řekl.

Původně na vlašimské radnici předpokládali, že mobilní očkovací tým přijede pouze jednou. Jenže brzy po spuštění rezervačního systému se k vakcinaci hlásilo na 150 lidí. Proto nakonec město s koordinátorem očkovacího týmu Jiřím Geislerem domluvilo termíny dva. „V pátek by měli zdravotníci oočkovat 250 lidí a při druhém termínu, v pátek 21. ledna, kdy se bude očkovat už od rána, dalších 180 lidí,“ potvrdil starosta a připustil, že třetí očkování by mohlo podle zájmu následovat o něco později. Někdy v únoru či březnu.

V jiných částech města se očkování odehrávat nebude také proto, že sokolovna se pro takové účely naprosto ideálním místem. Očkování v pátek 14. ledna by tam mělo skončit v 18 hodin.

„Pokud by někdo nemohl do sokolovny přijet, můžeme se domluvit a tom, že jeho cestu zajistí dobrovolní hasiči. Ti z Domašína i Vlašimi mají vhodný automobil VW Transporter a právě oni by to zajistili,“ slíbil Luděk Jeništa.