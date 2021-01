Kdy jste na kanalizaci začali pracovat?

Bylo to už v roce 2011. Tehdy jsme zahájili přípravu projektovou dokumentací a ziskem stavebního povolení. Pak jsme několikrát žádali o dotace a skutečné budování přišlo v říjnu 2017.

Váš městys leží na území někdejšího vojenského cvičiště SS a to je známé i tím, že tam v zemi číhá nevybuchlá munice. Ovlivnilo to stavbu?

Velmi jsme se obávali například kopání základů pro čistírnu odpadních vod a toho, aby bagr na nějaký nevybuchlý granát nenarazil a nevyletěla do vzduchu půlka Maršovic. Naštěstí se podezření, že se právě v místě stavby Němci munice zbavovali, nepotvrdilo.

Stavbu kanalizace jste měli podle dotačních podmínek i s opravou komunikací dokončit o rok dříve. Proč k tomu nedošlo?

Stavbu jsme podle dotační smlouvy dokončili na podzim 2018, ale dokázali jsme se také domluvit na tom, že silnice vyspravíme až další rok, až si zemina v zasypaných výkopech sedne. To bylo velmi důležité. Podařilo se nám navíc domluvit i se Středočeským krajem, který opravoval polovinu svých silnic, a tak teď centru máme silnice opravené v celé šíři. Navíc jsme opravili i další místní komunikace. Faktický konec celé stavby kanalizace tak spadá do kolaudace ČOV, kterou jsme měli loni v září.

Kolik budování stálo?

Hodně! S částkou necelých padesáti milionů korun nám necelými 24 miliony pomohly dotace. Přesto jsme si ještě dalších 13 milionů na patnáct let museli půjčit. Ročně tak splácíme dva miliony korun. Mysleli jsme, že bychom do splátek vložili i více peněz, ale kvůli koronaviru a nižším příjmům to není možné.

Takže nyní už jsou odkanalizované celé Maršovice?

Samotné Maršovice ano. Máme ale dalších patnáct částí a tamním obyvatelům umožňujeme alespoň svážení splašků do naší čistírny. Také zájemcům o domácí čističky obec pomáhá finančně dotací 20 tisíc korun. Každoročně tak uspokojujeme pět žadatelů.

A jak to máte s pitnou vodou?

Máme obecní vodovod a vlastní zdroj pitné vody. V době, kdy jsme budovali kanalizaci a všude kolem byly výkopy, opravovali jsme všechno z vodovodu, k čemu jsme se díky tomu dostali. Jen do vodovodu jsme během celé té doby investovali další dva miliony korun. Provoz čistírny odpadních vod i vodovodu si spravujeme sami, nemáme na to žádnou najatou firmu.