„O Staré celnici se mluví při každé schůzce vedení města s komisí pro Konopiště,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský, ale potvrdil současně, že město s historickým objektem prozatím nic dělat nebude.

Jedinou větší akcí za poslední roky, která měla zajistit, aby se stavba nezhroutila pod vozidly, bylo uložení takzvaných city bloků, tedy stojatých betonových panelů na obě předmostí. Tím konstrukci přestaly zatěžovat osobní auta svatebčanů mířících k obřadu do zámku, turisté usazení v benešovském ekovláčku - a především naložené vozy s kulatinou z lesa.

Dřevěné zábradlí uhnilo

Místo zhroucených kamenných patníků, mezi nimiž byly původně natažené kované řetězy s oky zdobenými krátkými hroty, zajišťovalo bezpečnost na mostě od instalace city bloků jen dřevěné zábradlí ze střešních latí. To ale uhnilo a válí se u paty mostu. Přes most však dál chodit pěší a mezi betonovými prvky se prosmýknou i cyklisté.

Památku neopravuje město kvůli tomu, že není ochotno akceptovat postupy navržení NPÚ. Takové práce by byly pro Benešov příliš drahé. Muselo by se totiž pracovat tradičními postupy a používat stavební hmoty, které měli k dispozici zedníci při výstavbě. Použít levnější současné technologie a materiály na historickém objektu, byť by jeho podoba zůstala zachována, nelze.

Přesto se vlastník opravy Staré celnice nezříká. Už dříve proto navrhl, aby se k nové železobetonové skořepině, která tvoří klenbu všech tří místností v těle mostu, přizdil původní kámen. Vizuální efekt by zůstal zachovaný a přitom by se zvýšila nosnost konstrukce.

O tom však památkáři nechtějí ani slyšet. Už dříve Jana Hančlová z Generálního ředitelství NPÚ prohlásila, že most je zásadní historická stavba a betonování skořepin nemá žádný význam. Rozebrání konstrukce a očíslování jednotlivých kamenů kvůli pozdějšímu vrácení na původní místo podle ní není žádným problémem.

Na konci března pak NPÚ prostřednictvím tiskové mluvčí Blanky Černé uvedl, že z hlediska památkové péče není možné souhlasit s návrhem představeným vlastníkem před zhruba třemi lety. „Počítal počítal s překrytím mostu železobetonovou deskou – skořepinou - a rozšířením mostu pro obousměrný provoz,“ připomněla mluvčí.

Podle Petra Mareše, předsedy městské Komise pro Konopiště a Spolku přátel Konopiště, by ale most měl v současnosti sloužit i dopravě, ne pouze chodcům. „Pokud by se podařilo obnovit dopravu přes Starou celnici, odlehčilo by to komunikaci vedoucí kolem Staré myslivny. Pokud totiž z Konopiště jedou vozidla, musí se vracet právě kolem Staré myslivny. Po hrázi rybníka to nejde, protože je tam jednosměrka. Jenže právě kolem Staré myslivny chodí k zámku z hlavního parkoviště téměř všichni návštěvníci,“ vysvětlil důležitost obnovy funkčnosti mostu předseda spolku.

On ani představitelé města přitom nikdy nemluvili o rozšiřování mostovky kvůli obousměrnému provozu. Taková úprava by postrádala logiku. Jen zhruba sto metrů za mostem směrem k zámku, vede úzká asfaltová vozovka mezi kamennými zdmi. Více než jedno auto se nevejde. Smysl by rozšíření mostu dávalo jen v případě současného rozšíření cesty mezi tarasy. K tomu ale nikdo nedá souhlas.

Chtějí vyjednat kompromis

Benešov ale památku nechce přivést až do hořkého konce. Podle Romana Tichovského město proto také oslovilo projektanta, který by mohl být schopen s památkáři vyjednat kompromis, protože s NPÚ už několikrát jednal a pro památkáře také pracuje.

„O materiál nám nejde. Jde o to, co oprava přinese. Pokud by měla probíhat tak, že pouze rozebereme poškozenou konstrukci a znovu ji podle čísel složíme zpátky, aniž by se zvýšila nosnost mostu, dělat to nebudeme. Je nyní na staticích NPÚ, jaký materiál použít, aby se po mostě znovu mohlo jezdit,“ dodal benešovský místostarosta s tím, že v současnosti navržená oprava by vlastníka přišla na zhruba 30 milionů korun.

Most je podle mluvčí NPÚ opravitelný jen památkově přijatelným způsobem a rozsah přezdění a zajištění konstrukcí bude nutné vyhodnotit právě na základě statického posudku odborníka se zkušenostmi s obdobnými konstrukcemi.

Co ohledně Staré celnice požaduje NPÚ

Z hlediska památkové péče je nutné zachovat vzhled, dimenze a také hmotové a materiálové řešení mostu a je nezbytné zajistit, aby do mostu nezatékalo. V případě nutných přezdění bude nezbytné zachovat charakter zdění. Vyjmuté kameny budou v předstihu označeny a následně při přezdění vráceny zpět na původní místa. Památková péče nebrání tomu, aby po citlivé obnově byl most přístupný nejen pro pěší, ale aby po něm mohla jezdit i drobná technika nebo osobní automobily. Památkový ústav má řadu příkladů, kdy došlo k obnově historických mostů, které v současnosti plní svoji funkci a neslouží jen pro pěší. Příkladem může být obnova historického cihelného mostu v bývalém letohrádku Portz v Lednicko-valtickém areálu.

Zdroj: Blanka Černá, mluvčí NPÚ