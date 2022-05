Stánky Street Food Festivalu nabídnou baštu na Masarykově náměstí v Benešově

Na přehlídku vůní, chutí i barev se už nyní mohou těšit nejen obyvatelé Benešova. V sobotu 11. června od 10 do 20 hodin se na Masarykově náměstí uskuteční Street Food Festival. Pořadatelé slibují, že návštěvníci budou moci ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food.

Street Food Festival. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Louda

„Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní, ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva,“ sdělují organizátoři. PODÍVEJTE SE: Benešovský jarmark přilákal do centra města davy lidí Pochoutky účastníci festivalu nepřivezou hotové, ale připraví je přímo před zraky návštěvníků. Festival se odehraje na silnici v části náměstí od papírnictví k justičnímu paláci a v době konání tam budou mít auta vjezd zakázaný.