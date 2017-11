Sportovcům postaví Na Lukách halu i hotel

Vlašim /VIZUALIZACE/ - Novou víceúčelovou halu s tříhvězdičkovým hotelem, restaurací i regenerační částí chce město Vlašim vybudovat ve sportovním areálu Na Lukách. Důvod je nasnadě.

České i zahraniční sportovní kluby chtějí podle města využívat vlašimský zimní stadion k různým soustředěním. Sportovcům ale chybí v blízkosti ubytování. Proto nakonec mnoho klubů, možnost ve Vlašimi sportovat, odřekne.



„Objekt by měl být vybudován na místě, kde je nyní nevyužívané hokejbalové hřiště,“ řekl vedoucí hospodářského a investičního odboru města Vlašim, Zdeněk Dvořák.



Ve chvíli, kdy by se postavila víceúčelová hala spolu s hotelem, vedení města míní, že zimní stadión by byl využíván celoročně, oproti nynějšímu stavu. A to právě díky sportovním klubům, které by ve Vlašimi získali jak sportovní zázemí, tak ubytování.

V tuto chvíli dokončuje příslušný odbor dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Financování projektu je ale ještě nejasné. Stavební akce bude totiž stát nemalé peníze. „Odhad je přes 100 milionů korun,“ dodal Zdeněk Dvořák.



Město ale věří, že projekt by byl v budoucnu výdělečný. „Ulehčilo by se financování všech městských sportovních zařízení. Jsme přesvědčeni, že by projekt byl ziskový,“ doplnil starosta Vlašimi Luděk Jeništa.



V hlavách zastupitelů města se rýsuje i výstavba zakrytého bazénu v areálu Na Lukách. To je ale podle starosty hudba budoucnosti.