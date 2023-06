V samotném Benešově už řadu let radnice tyto služby rozšiřuje. Četná jsou proto klasická dětská hřiště na sídlištích. To největší, určené ale spíše školákům, leží v panelákovém sídlišti mezi ulicemi Jiřího Horáka, Jana Švermy a Marie Kudeříkové. Pokud ale zatouží po trochu sportovnější zábavě dospělí, musejí se vydat na jihovýchodní okraj města, kde tamní outdoorové sportoviště Na Sladovce město postupně rozšiřuje a dovybavuje.

V současné době tam vyžití najdou na posilovacích strojích i senioři. Většina prostoru je ale určena lidem v plné síle. Na sportovišti nechybí ani prvky pro parkour. Tento stále ještě mladý sport vznikl ve Francii a dnes se mu věnuje velké množství mladých lidí. Jde v něm o to dostat se z bodu A do bodu B co nejefektivněji a s co nejmenší spotřebou energie za použití vlastního těla. Využívají se při tom výskoky, přeskoky a lezení.

Benešovští mohou nově od začátku května využívat pro přesun na sportoviště sdílená kola. Registrovaní za první čtvrthodinu jízdy neplatí ani korunu a to je dostatečně dlouhá doba na to dojet z kteréhokoliv místa Benešova do areálu Na Sladovce.

Pumptrack, tedy zvlněnou asfaltovou klopenou dráhu určenou pro cyklisty, koloběžkáře nebo vyznavače kolečkových bruslí klasických či inlineových a také skateboardisty najdete Na Sladovce.

K využití pro širokou veřejnost zdarma je také tartan na atletickém stadionu. To platí ale za předpokladu, že se tam nekonají pravidelné tréninky atletů nebo školní akce. Zatímco outdoorová sportoviště jsou neoplocená a celoročně volně přístupná, atletický stadion se na noc zamyká.

Se sportováním zdarma je to mimo Benešov zatím horší

Podobný areál, který mají k dispozici obyvatelé Benešova ale už na jiném místě okresu nenajdete. Ani ve Vlašimi, kde je sportovišť, i když placených, pro dvanáct tisíc obyvatel města, docela dost. „Máme na sídlištích volně přístupná dětská hřiště. Například na Sídlišti je vedle něj i miniskatepark. Sportovní areál je i na sídlišti Vorlina,“ potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa. Připomněl ale, že tamní hřiště na malý fotbal, nohejbal, volejbal, házenou či basketbal, které může zdarma využívat veřejnost, nemá zcela volný režim. „Dříve tomu tak bylo, ale neosvědčilo se to. Proto se sportoviště na noc spolu s celým areálem základní školy, zamyká,“ sdělil starosta.

Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Sportovní areál na sídlišti Vorlina ve Vlašimi.

To ostatně potvrdil také Petr Jíša, ředitel ZŠ Vorlina, v jejímž oploceném areálu se sportoviště nacházejí. „Nechceme, aby sem chodily neorganizované skupiny. Když má někdo zájem tu sportovat, musí přijít do školy, zapsat se a pak mu je hřiště zpřístupněno. Jde o to, abychom věděli, kdo je za využití sportoviště odpovědný,“ vysvětlil ředitel.

Podobně jsou na tom také Votice, třetí z obcí s rozšířenou působnosti v okrese Benešov. Také tam sportovci nenajdou to, co v Benešově. I ve Voticích ale jsou pochopitelně volně přístupná dětská hřiště.

„Volně přístupná je například také dráha kolem trávníku fotbalového hřiště, kde se dá jezdit na inlajnech. Tamní skateboardpark vedle umělky jsme ale museli rozebrat, protože už byl hodně poničený používáním, a proto dost nebezpečný,“ vysvětlil votický místostarosta Jiří Slavík s tím, že nové víceúčelové hřiště využívá veřejnost zdarma například také ve votické části Srbice. Posilovací stroje zase senioři najdou na plácku u kina v Husově ulici.