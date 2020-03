„Jednoduše řečeno je Posázaví o.p.s. servisní organizací pro regionální partnery a také pro Místní akční skupinu (MAS). Technicky a administrativně zajišťuje chod MAS a pro tuto činnost zajišťuje financování,“ stojí ve výroční zprávě Posázaví za rok 2004.

Právě financování chodu ops je záležitostí složitou, ale hlavně závislou na libovůli jednotlivých sídel. Ta každoročně přispívají částkami, většinou vypočtenými na počet obyvatel. Například Benešov, největší ze sídel okresu Benešov, mnoho let přispíval ročně stovkou na občana.

V posledních několika letech to byla už jen polovina této částky. Letos Benešov dosud příspěvek neschválil. „Nějaký Posázaví na příštím zastupitelstvu nejspíš prohlasujeme, ale v jaké výši, o tom se ještě bude diskutovat,“ řekl místostarosta Roman Tichovský.

Od začátku vzniku pracovalo Posázaví a jeho MAS na území celého velkého okresu Benešov. Před několika lety ale odešla část obcí i město Vlašim. Těm nyní pomáhá MAS Blaník. V současnosti však Posázaví stojí před dalším velkým třeskem.

„Poté, co nám 24. února při zastupitelstvu města MAS Posázaví představilo své plány, vystoupil s obhajobou vniku nového MAS Voticko předseda Mikroregionu Voticko Viktor Liška. Zastupitelé pak rozhodli, že se Votice připojí k dalším obcím a podpoříme vznik MAS Voticko. Je to další posun spolupráce v regionu,“ řekl votický starosta Jiří Slavík. „Myslím, že se už nebudeme tolik handrkovat a soutěžit o projekty, ale budou se dělat projekty prospěšné pro některou konkrétní část území,“ míní Slavík.

Lidé z Posázaví situaci na Voticku berou jako fakt. „Každý má právo se rozhodnou podle svého a obce Voticka tak učinily. Respektujeme to,“ řekl Václav Pošmurný, zakladatel obecně prospěšné společnosti Posázaví.

Přesto, že Votice nebyly průkopníkem myšleny odtržení, s názory obcí Mikroregionu Voticko se ztotožnily. Platí to, i když v současné době visí ve vzduchu stále hodně neznámých a nejistot. Zatím totiž není vůbec jasné, že bude spolupráce v nové MAS efektivnější. Votice jsou stále členem MAS Posázaví a tak to zůstane až do 18. března, do ustavující schůze MAS Voticko. Zásadní pro nový útvar bude, aby jeho provoz nestál více peněz, než dosavadní v MAS Posázaví.

„V minulém dotačním období jsme přes MAS Posázaví čerpali dotace nadprůměrně. S Posázavím naše spolupráce fungovala, ale menší obce Voticka na tom už tak dobře nebyly. Kdybychom se k nim nepřipojili, bylo by to od nás macešské,“ hodnotí Jiří Slavík, který obecně místní akční skupiny vnímá jako nástroj pro přidělování dotací, i když se tváří jako nástroj pro velkou spolupráci v území.

„Necítím, že by členství v MAS přineslo zásadně lepší spolupráci obcí, podnikatelů a neziskových organizací. Ta buď je nebo není a přichází sama. K tomu obce žádnou MAS nepotřebují a jsou v ní jen proto, aby z toho braly peníze. Města jsou sice schopná dotace zúřadovat sama, ale stát jejich část přerozděluje právě přes MAS, které mají provazovat spolupráci zmiňovaných tří sektorů,“ dodal votický starosta Jiří Slavík.

Připomněl ještě, že si i Votice uvědomují, že velké Posázaví přerozdělovalo větší balík dotací, ale jeho činnost byla pro řadu malých obcí už neuchopitelná. „Proto od Posázaví odešel Blaník a nyní odchází také Voticko,“ dodal.