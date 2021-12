Jenže všechno jednou skončí a to bezpochyby bude platit i o současné extrémně intenzivní těžbě a pak by mohlo jít i o fyzickou likvidaci nevyužívané dráhy. „Budeme dělat všechno pro to, aby se osobní doprava na železnici vrátila,“ tvrdí štěpánovský starosta Josef Korn.

Se zrušením osobní dopravy na trati se lidé z Trhového Štěpánova smířit nechtějí

Kritizuje přitom rozhodnutí kraje, který dál nechce dotovat nevýdělečnou dopravu. „Navrhli jsme zrušení těch spojů, které nebyly moc využívány, ale bez úspěchu. Když se bude likvidovat to, co si na sebe nevydělá, pak zavřeme muzea, hrady nebo divadla. Všechno se musí dotovat a to chceme také po Středočeském kraji v případě naší trati. Bez toho se z nás stanou jen další Sudety,“ konstatoval.

Pozvánka na jízdu motorovým vlakem z Tábora do Trhového Štěpánova.Zdroj: FB RCASJeho přání se v dobré obrátí, i když zatím jen jednorázově, ve středu 29. prosince. To do Trhového Štěpánova dorazí osobní vlak, který vyjede z jihočeského Tábora. Vypraví ho soukromá společnost Railway Capital a.s. (RCAS). Ta patří k řadě obdobných malých železničních dopravců, kteří se v Česku za poslední dekádu zrodili. A právě díky zvýšené konkurenci se také zvětšila možnost zajišťovat dopravu na regionálních tratích alternativně.

„Tahle jízda byla prvotně zamýšlena tak, že pro naše zaměstnance a jejich blízké uděláme na konci roku okružní jízdu vlakem,“ přiznal Jan Šatava, ředitel RCAS. „Vlastně jedeme na výlet do Trhového Štěpánova, tedy do místa, kde byla zrušena osobní doprava, s čímž bytostně nesouhlasíme,“ vysvětlil.

Jízdní řád motorového vlaku z Tábora do Trhového Štěpánova.Zdroj: FB RCASJízda to tedy nebude řádná a už vůbec ne první z pravidelných. Jenže nakonec z výletu bude i jízda propagační, které se mohou zúčastnit i další zájemci. Ze Střezimíře vlak odjede v 9.25 hodin, z Olbramovic v 9.53 hodin, z Benešova v 10.55 hodin, z Postupic v 11.35 hodin, z Vlašimi v 11.55 hodin a Zdislavic ve 12.14 hodin . Do Trhového Štěpánova by měl dorazit ve 12.20 hodin.

„Potkáme se tam i se starostou Trhového Štěpánova a budeme jednat o dalších možnostech,“ doplnil Jan Šatava.

Pokud by se společnosti podařilo oživit i koncový úsek trati zvané Vlašimka, jednalo by se v pořadí o už pátou jí provozovanou regionální trať. K tomu je podle ředitele RCAS ale ještě dlouhá cesta plná jednání. Pokud by ale přece jen podmínky renezance trati nahrávaly, mohlo by se to podařit během poměrně krátké doby několika měsíců.

RCAS už provozuje dopravu turistickou, ale na objednávku krajů na Doupovské dráze na severu Čech, Tovačovce na trati Kojetín – Tovačov v centru Moravy, Hvozdnický expres na severu Moravy a Jemnickou dráhu na jihu Moravy. V prosinci 2022 zahájí také provoz na trati Most – Moldava na objednávku Ústeckého kraje.