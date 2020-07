Aktuálně jsou u nás tři nakažení, 92 vyléčených a také jeden člověk této nemoci podlehl. Na 100 tisíc obyvatel krajští hygienici evidují 3,04 nemocných.

Úřad povolil delší omezení dopravy

I když stavba okružního křížení silnic I/3 a II/112 na Červených Vršcích začala 19. května a podle plánu investora, ŘSD má trvat jen čtyři a půl měsíce, už nyní zhotovitel, firma BES, úspěšně požádala Silniční správní úřad Benešov o změnu termínů jednotlivých etap stavby. První etapa s uzavírkou 85 metrů silnice II/112 měla trvat do 20. července, ale potrvá až do 20. srpna. Druhá etapa na místní komunikaci u čerpadla Benzina se také o měsíc prodlužuje, do 7. října.

Nadzemní vedení skryjí pod povrch

Zahájení územního řízení rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí v části obce Poříčí nad Sázavou oznámil na úřední desce Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Benešov. V rámci celkové opravy rozvodů elektřiny bude stávající vrchní vedení demontováno a to včetně sloupů a nahrazeno novým zemním vedením 0,4 kV. To bude zasmyčkováno do rozpojovacích a přípojkových skříní a bude opravena i stávající stožárová trafostanice.

Chystají se na další práce na silnici z Benešova do Vlašimi

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích odsouhlasil po předchozím souhlasu dopravní Policie ČR Benešov také Silniční správní úřad Benešov. Bude se přitom jednat o částečnou uzavírku silnice II/112 od křižovatky se silnicí III/1129 v Chotýšanech, až ke křižovatce se silnicí III/11211 u Hrazené Lhoty. Půjde tak o práce v úseku dlouhém téměř čtyři kilometry. Dopravní značení částečné uzavírky silnice mezi Benešovem a Vlašimí motoristům připomene, že stavební práce budou probíhat vždy na dvou úsecích zároveň. Bude se přitom jednat o úseky 1+4, 2+5, 3+6. Provoz na volných částech silnice budou řídit přenosná světelná signalizační zařízení. Práce jsou Středočeským krajem naplánované na pondělí 20. července až pondělí 30. listopadu.

Provoz v Čeřenicích upraví podle platných zákonů

Na návrh města Sázavy ze začátku května dojde v jeho místní části Čeřenicích k úpravě provozu. Cílem opatření oznámeného Silničním správním úřadem Benešov je komplexní úprava provozu v celé obci a její uvedení do souladu s platnou legislativou. Návrh stanovení místní úpravy schválila i Policie ČR.