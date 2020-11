Dodržování pokynů zaměstnanců úřadu nebo strážníků městské policie, odstup mezi osobami alespoň dva metry, neshlukování se s jinými osobami na chodbách nebo v čekací zóně a současně i vydezinfikované ruce a zakrytí dýchacích cest. To jsou základní požadavky bezproblémového vyřízení vlastních záležitostí v benešovském a vlastně v jakémkoliv dalším úřadě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Sylva Pavlačková

Prvotně benešovská radnice ale upřednostňuje pro jednání neosobní kontakt. Třeba telefonem nebo prostřednictvím e-mailu. Úřední hodiny má úřad od středy 4. listopadu až do 20. listopadu v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. Všechny budovy úřadu mimo prostory pokladny a podatelny v budově A na Masarykově náměstí jsou mimo úřední hodiny pro veřejnost uzavřeny.