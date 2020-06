/FOTOGALERIE/ Cesta po objížďkách čeká řidiče, kteří využívají k jízdě silnice vedoucí od Bystřice přes Líšno, Líštěnec a Jinošice. Kvůli opravám tamních krajských silnic třetí třídy dojde k dopravnímu opatření, jehož základem bude úplná uzavírka potřebná pro zajištění bezpečného pracovního prostoru pro cestáře. Úplná uzavírka se proto chystá na průjezdu Líšnem směrem na Jankov.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Zbranek

Začne ve středu 10. června a potrvá do nejbližší neděle 14. června. Díky rekonstrukci z vozovky v délce 100 metrů z ní zmizí takzvaná valcha, tedy těžkými vozidly do vln shrnutý asfalt. Při jehož přejíždění, a to zejména dolů z kopce, vozidla způsobují nadměrný hluk a otřesy okolních nemovitostí. Vozovku cestáři opraví od 14. do 21. června také v úseku silnice III/1114 od křižovatky se silnicí III/1111 poblíž Jinošic, až po křižovatku se silnicí III/1115 v Ouběnicích.