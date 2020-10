Práce na celkem 1700 metrech silnici zcela uzavře a automobily budou v muset jezdit objížďkou. Jejich řidiči tak nebudou moci jet od Benešova přes Bedrč a Petroupim, ale delší trasou přes Bedrč, Soběhrdy a Kozmice. Místo trasy dlouhé 6,5 kilometru bude cesta z Benešova do Teplýšovic měřit o zhruba tři kilometry více.

Sociálně-právní ochranu dětí nezastavil ani nouzový stav

Nepřetržitě a bezplatně pracuje i v současném nouzovém stavu takzvaná „sociálka,“ tedy orgán sociálně – právní ochrany dětí. Ta svou práci vykonává v závislosti na místní příslušnosti dítěte a řídí se jeho trvalým pobytem. Orgán zastupuje zájmy nezletilých, kdy se jedná například o svěření do péče, určení výše výživného nebo upravení styku s rodiči. Benešovská „sociálka“ má sídlo na Malém náměstí 1783 v radničním objektu C a je přístupná v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. Mimo úřední dny je vhodnější kontaktovat úředníky prostřednictvím e-mailu či telefonu.

Každý stý obyvatel okresu má covid-19

Kvůli možnostem místa pro titulek, není jeho tvrzení úplně přesné. Dokonale by měl znít: mezi každými sto obyvateli okresu Benešov, je 1,3 člověka nakaženého covidem-19. Tak to vyplývá ze údajů KHS z pondělí 19. října, která v přepočtu na 100 tisíc obyvatel eviduje 1305,87 nemocných. A také to, že v době od pátku 16. října do pondělí přibylo 292 nových případů. Na Benešovsku k pondělí bylo už 1296 nakažených. Vyléčilo se tu 638 lidí, dalších sedm jich covidu 19 podlehlo.

Ordinace omezuje, školka 'jede' dál

Ordinace týnecké praktické lékařky pro dospělé Alice Čečilové v ulici Pod Hradištěm má do pátku 23. října pro pacienty z důvodu karantény zavřeno. Nejnutnější konzultace je možné vyřešit pouze telefonicky nebo mailem. Provoz mateřské školy v Týnci nad Sázavou v Komenského ulici ale kvůli epidemické situaci omezen není. K přerušení provozu přesto dojde, a to v týdnu od 26. do 30. října během plánovaných podzimních školních prázdnin.

V Neveklově někdo zaútočil na vinárnu

Pomoc hasičů z Hasičského záchranného sboru Benešov si vyžádala v úterý 20. října před 13. hodinou oznamovatelka z Neveklova. Na tísňové lince požadovala asistenci hasičů kvůli tomu, že někdo nalil neznámou, silně zapáchající tekutinu pod dveře vinárny v Pražské ulici.