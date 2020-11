Zatím tak zůstávají jen vzpomínky na loňská drobná zranění a také naděje, že napřesrok se akce zdaří.

Ulrichovou ulicí v Benešově se nepojede do konce února

Kvůli rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Ulrichově ulici, která je spojnicí Vlašimské a Hráského ulice, dojde od středy 18. listopadu do soboty 27. února 2021 k úplné uzavírce tamní místní komunikace a to konkrétně i s vjezdem do ulice Alšovy. Dlouhá uzavírka je rozdělena na tři etapy a každá z nich bude mít pracoviště dlouhé nejvýš 90 metrů. Po celou dobu prací bude v Ulrichově ulici dočasně zakázáno kvůli zajištění bezpečnosti i zastavení vozidel.

Pokles počtu nákaz covidem 19 skokově přibrzdil

Zatímco ve čtvrtek potvrdila krajská hygienická stanice na Benešovsku o 155 nemocných covidem-19 méně oproti středě, v pátek 13. listopadu se tento trend výrazně zbrzdil. Ze čtvrtka na pátek totiž ubylo pouze deset nakažených. V pátek tak nemocí na Benešovsku trpělo 2569 lidí. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel je Benešovsko s 2602,63 případy před Příbramském 3 666,21, okresy Praha východ 3 284,98 a Praha západ 3 022,52 a také Mladou Boleslaví 2 757,56. Na Benešovsku zemřelo 21 pacientů.

Kotrmelec auta s náctiletým řidičem měl šťastný konec

Naštěstí jen s lehkým zraněním ošetřením na místě vyvázl teprve devatenáctiletý řidič z nehody, která ochromila na celé dvě hodiny dopravu na příjezdu do Krhanic. „Kolem čtvrté hodiny odpolední v úterý desátého listopadu jel řidič v osobním vozidle po silnici třetí třídy od Čakovic na Krhanice. Na začátku Krhanic přibrzdil a dostal smyk,“ popsala začátek události mluvčí Policie ČR Benešov Veronika Čermáková s tím, že se snaha o vybrání nebezpečné situace se mladému muži nepovedla. Sjel do pravého příkopu, kde narazil do hrany vjezdu na pozemek. Tam poškodil vrata, branku a plot. Náraz auto odhodil zpět na vozovku a vůz následně skončil vlevo mimo komunikaci, kde se převrátil na střechu. Alkohol u řidiče vyloučili policisté provedenou dechovou zkouškou.