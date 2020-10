Každý člověk je potenciálně šiřitelem nebezpečného nového čínského koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. Také proto vláda nařizuje dodržování přísných hygienicko-protiepidemických opatření. K těm během voleb bude patřit i nošení roušek zakrývajících ústa a nos a v případě komisařů také ochranných gumových rukavic.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Když ale komisař vezme do ruky doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, měl by si pro dalšího voliče rukavice vyměnit? „Může to být potenciálně kontaminovaný předmět,“ připustila tajemnice Městského úřadu v Benešově Magda Zacharieva, ale připomněla, že v pokynech vydaných ministerstvem vnitra povinnost vyměňovat rukavice po každém voliči, zanesena není. „Komisaři si rukavice mohou vydezinfikovat,“ dodala tajemnice.