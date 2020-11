Třicet obětí hlásila krajská hygienická stanice v úterý 17. listopadu. Ve čtvrtek 19. listopadu už bylo na seznamu zemřelých 39 jmen a naposledy už 61.

Stát hledá kupce pozemku se silnicí

Takzvanou aukční vyhláškou vyhlašuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových elektronickou aukci pozemku na katastru Šebáňovic u Vrchotových Janovic. Stát se hodlá zbavit pozemku s výměrou 781 metrů čtverečních a požaduje za něj 145 tisíc korun. Pozemek ale nemá tvar nějakého pěkného čtverce, na němž by bylo možné například stavět dům, ale jedná se o úzkou „nudličku“ na hrázi Starosedlečského rybníka. Jde přitom o takzvanou ostatní plochu se silnicí.

Kvůli rozsvěcení vánočního stromku netřeba někam jít

Také do oblíbeného rozsvěcení vánočního stromu zasahuje letos nový čínský koronavirus. Ve snaze zabránit jeho dalšímu šíření se proto nekoná srocení veřejnosti před obchodním domem Hruška. Přesto ani děti o rozžehnutí stromku nepřijdou. Stačí k tomu, aby se rodiče přes své chytré zařízení, počítač, mobil nebo tablet připojili na facebook města Týnce nad Sázavou. Tam bude možné sledovat v sobotu 28. listopadu od 17 hodin živé vysílání. Vzhledem k tomu, že tentokrát nebude možné přímo na místě vidět a slyšet odezvu veřejnosti vyzývá město obyvatel Týnce, aby rozsvítili svíčku za oknem nebo na balkóně.

Úbytek nakažených zkracuje provozní dobu pro odběry

Snížení počtu lidí nakažených onemocněním covid-19 s sebou přináší také nižší potřebu testování potenciálně infikovaných. Od pondělí 23. listopadu se tak zkracuje provozní doba odběrového místa v benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie. Ve všední dny tak zdravotníci testují pacienty od 7 do 17 hodin a o víkendech a svátcích od 7 do 12 hodin. „V posledních dnech se významně snížily počty testovaných občanů na onemocnění covid-19, proto jsem se dohodl s řediteli krajských oblastních nemocnic na zkrácení provozní doby. V případě, že by se počty testů opět navýšily, jsme připraveni opět tuto provozní dobu přizpůsobit potřebám Středočechů,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík.