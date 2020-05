Naposledy se jim z korby valníku taženého koňmi představila zpěvačka Marie Čejková a hudebník Josef IX. Předtím hrál a pěl také Štěpán Kojan.

Na seniory nad 50 let se dostane až 22. června

Rozvolňování tuhých protikoronavirových opatření se od pondělí 25. května týká také sociálních služeb, jako jsou například denní stacionáře nebo sociálně aktivizační služby pro seniory. Obnova provozu vybraných zařízení se prozatím netýká osob starších 50 let. Pro ty by měly být služba k dispozici znovu až od pondělí 22. června.

Rozsah poskytování služeb závisí od možností každého jejich poskytovatele. Znamená to však také to, že se do zařízení klienti spadající do rizikové skupiny osob ohrožených koronavirem, a to nejen ti, jím že více než padesát, nedostanou. Dovnitř se ale nedostanou ani ti, kteří budou klienta doprovázet. Personál hned u vstupu klienta přebere, změří mu tělesnou teplotu a zkontroluje, zda nejeví příznaky nějakého respiračního onemocnění.

Talenty vyberou před prázdninami

Ještě před odchodem dětí na velké letní prázdniny připravuje Základní umělecká škola (ZUŠ) Josefa Suka v Benešově talentové zkoušky svých budoucích žáků pro nový školní rok 2020/2021. Například adepti výuky na hudební nástroje se kvůli tomu do objektu v Žižkově ulici dostaví 1., 3., 15. a 17. června vždy mezi 13. a 17. hodinou. ZUŠ přijímá také děti od šesti let, kteří jsou žáky prvních tříd základních škol do přípravné hudební výchovy. Do prvního ročníku pak přijímá ZUŠ děti od 7 let.

U Struhařova uzavřou silnici z Benešova do Vlašimi

Celé dva měsíce by podle plánů Středočeského kraje respektive jeho Krajské správy a údržby silnic měla zůstat bez provozu silnice druhé třídy číslo 112. Ta spojuje dvě nejdůležitější města okresu, Benešov s Vlašimí. Od pondělí 1. června do soboty 1. srpna ale silnici v rámci realizace první etapy rekonstrukce v úseku od struhařovské křižovatky auta neprojedou. Práce se v uvedené době ale budou odehrávat v úseku Jemniště – Domašín. Objízdné trasy cestáři vyznačí. Osobní auta pojedou z Benešova do Vlašimi přes Struhařov, Divišov a Bílkovice, vozy nad 3,5 tuny musí vyhledat trasu přes Votice, Jankov a Louňovice pod Blaníkem.