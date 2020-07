Zájemci se budou moci svézt také koňským povozem. Milovníky automobilové historie určitě také potěší výstava veteránů. Akci pořádá místní aktivní sbor dobrovolných hasičů.

Cestáři chtějí delší dobu na stavbu

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením zveřejnil na základě žádosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Silniční správní úřad Benešov. Krajským cestářům jde o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce silnice Benešov – Vlašim s označením II/112 v úseku od Jemniště po přejezdy u Struhařova v délce zhruba tři kilometry. Navržená změna se týká prodloužení termínu stavby o dva roky. Do deseti dnů lze uplatnit závazná stanoviska a námitky.

V klášteře uvidí jen to nejlepší

Nejkrásnější prostory sázavského kláštera si budou moci při procházce prohlédnout ti, kteří v pondělí 6. července dorazí mezi 10.30 a 13.30 hodin do Kláštera Sázava. Průvodkyně hosty provede interiéry a následně je zavede i k tajemné studánce, zastaví se s nimi u středověkého kostelíka ve staré Sázavě a pokochá se společně s návštěvníky pohledy z vyhlídky v lesích nad městem na kraj svatého Prokopa. Účastníci akce se dozví také příběhy, legendy a zajímavosti z jeho života a na závěr všechny čeká sladká tečka v cukrárně. Akce se koná za každého počasí. Vstupné je 130 korun, děti, studenti a senioři platí 95 korun, rodiny 350 korun.

Kvůli připojování domu auta zpomalí

Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se zvláštním užíváním silnice číslo II/111 v divišovské Šternberské ulici a místní komunikace v ulici Na Vrších odsouhlasil po předchozí konzultaci s dopravním inspektorátem Policie ČR Silniční správní úřad Benešov. Ten úpravu provozu povolil v souvislosti se připojováním tamního rodinného domu na inženýrské sítě. Novostavba se na ně bude připojovat v termínu od pondělí 13. do čtvrtka 23. července.

Pochoutkový rok přinese další rodinný recept

Ve vysílání Českého rozhlasu Region se můžete zapojit do dalšího ročník soutěže Pochoutkový rok, který je letos zaměřený na krajové recepty. Pokud máte svůj oblíbený recept, na který nedáte dopustit, pošlete ho do soutěže a můžete vyhrát nové vybavení do kuchyně v hodnotě 100 tisíc korun. Víc se dozvíte na webu www.pochoutkovyrok.cz nebo v nedělním Pochoutkovém roce po 10. hodině, kdy uslyšíte i další soutěžní recept – tentokrát na domácí vepřový sulc od Lenky Odvárkové. Pochoutkový rok si naladíte na benešovské frekvenci 99 FM.