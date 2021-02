„Pol point je bezkontaktní způsob komunikace občana s policií, kdy oznamovatel nemusí čekat na příjezd policisty, pokud řeší události v terénu. Může tak vyřešit svou záležitost okamžitě – videokonferenčně,“ vysvětlila vedoucí středočeských policejních mluvčí Vlasta Suchánková s tím, že tato místa umožňují vytvářet soukromí k podání oznámení.

Na radnici mají letošní první nález. Mobilní telefon

Dobrou zprávu pro roztržitého majitele mobilního telefonu s obchodním označením Prestigio, zveřejnila benešovská radnice. Poctivý nálezce mobil odevzdal a ten je možné vydat majiteli. Ztráty a nálezy jsou tam přístupné každý pracovní den od 8 hodin.

Město Bystřice se setká s místními podnikateli

Cestu jak pomoci těm, kteří nesou na trh svou „vlastní kůži“ v současné těžké době plné zákazů a zavírání obchodů a služeb, hledá pro místní podnikatele bystřická radnice. Zvolila proto dialog, při němž bezpochyby zazní spousta argumentů a protiargumentů. Úvodní setkání vedení města s podnikateli se tak uskuteční ve čtvrtek 18. února v šest hodin večer. Vzhledem k aktuální situaci se ale vedení města s podnikateli potká jen virtuálně prostřednictvím aplikace Zoom.

Pomáhat si mohou také sousedi

Pomoc a to už jakákoliv nemusí být jen ta, která přichází od centrálních, regionálních nebo místních úřadů. Jak na to napovídá projekt Sousedská pomoc. Webový server s adresou www.sousedskapomoc.cz sdružuje dobrovolníky po celé ČR a společně zajišťuje doručování léků, potravin a dalších důležitých věcí těm, kteří to v aktuální situaci potřebují nejvíce. Jedná se především o ohrožené skupiny, jako jsou senioři, nemocní, těhotné ženy či osoby s oslabenou imunitou.