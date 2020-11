Od středy 25. listopadu funguje i výdejní okénko pro vyzvednutí předem objednaných knih. I tak musí mít čtenáři roušku.

Ve Čtyřkolech vybudují dešťovou kanalizační stoku

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení zveřejnil v pátek 20. listopadu Odbor životního prostředí MěÚ Benešov. O dokument požádala obec Čtyřkoly prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Ve Čtyřkolech chce totiž obec vybudovat téměř půl kilometru dlouhou dešťovou kanalizační stoku na celkem čtyřech pozemcích. Územní rozhodnutí vydal MěÚ Benešov a jeho odbor výstavby 3. října. Účelem stavby je odvádění dešťových vod z chodníku a navazujících ploch.

Úřad upřesňuje hodiny, kdy je možné ho navštívit

Nově upřesněné úřední hodiny s platností od pondělí 23. listopadu zveřejnila benešovská radnice. Úřad upozorňuje občany, že až do 12. prosince mohou své záležitosti řešit na úřadě v pondělí od 8. do 13. hodin a také ve středu od 12. do 17. hodin. Všechny budovy úřadu mimo prostory pokladny a podatelny v budově A jsou mimo úřední hodiny pro veřejnost uzavřeny. Návštěvy by si ale lidé měli předem domluvit.

Do konce roku U Koupadel auta stát nesmí, kvůli výkopu

Kvůli výkopovým pracím s následnou pokládkou inženýrských sítí pro dům v benešovské ulici U Koupadel, tam z rozhodnutí Dopravního inspektorátu Policie ČR Benešov a povolení Silničního správního úřadu Benešov nesmí stát automobily. Důvodem je zajištění bezpečnostního prostoru pro pracovní místo v rámci uzavírky a stavebních prací. Ty tam probíhají od konce října a jejich předpokládané a nahlášené ukončení je stanoveno až na závěrečný den letošního roku, čtvrtek 31. prosince.

Vlašim sjednocuje místní informace

Kvůli zpřehlednění důležitých aktuálních informací týkajících se nejen současné koronakrize sjednotilo vedení Vlašimi tyto zprávy do jednoho bodu na městském webu. Na něm lze nalézt info z města, jednotlivých odborů městského úřadu, vlašimské bezpečnostní rady, městského krizového štábu, příspěvkových organizací města jako jsou spolky a kluby a také dalších organizací. Město tuto službu nabízí také ostatním organizacím a subjektům působícím ve Vlašimi.

Okrouhlicí kvůli vodě neprojedou

Do kalendáře by si uživatelé místní komunikace vedoucí kolem kostela sv. Vavřince měli už nyní poznačit prvních šest dubnových dnů v příštím roce. V tu dobu totiž po „své“ obvyklé trase s výjezdem na Kochánov neprojedou. O přechodnou úpravu provozu s úplnou uzavírkou komunikace požádala majitelka tam ležící parcely. Důvodem uzavírky bude zajištění místa pro stavbu vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu. Uzavírku už nyní povolil Silniční správní úřad Benešov.