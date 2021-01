Křižovatky místních komunikací se silnicí, dále připojení účelových komunikací a sousedních nemovitostí na silnici je nutné označit v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy. Na místa, která nejsou křižovatkami, se proto na silnici II/112 doplní vodorovná dopravní značka podélná čára souvislá a tam, kde chybí svislé dopravní značky, se doplní značky dej přednost v jízdě.

Kvůli onemocnění úředníků je provoz evidence aut omezen

Také do provozu oddělení dopravně-správních agend Městského úřadu Benešov, konkrétně evidence vozidel zasáhlo onemocnění. „Ze zdravotních důvodů je provoz na tomto úseku dočasně omezen,“ upozorňuje informace na webu městského úřadu. Úřední hodiny na evidenci vozidel jsou proto následující: v pondělí je úřad v provozu od 8 do 13 hodin pro každého, tedy rezervované klienty. Pouze oni pak mají příležitost od 13 do 17 hodin. Ve středu je to opačně. Od 8 do 12 hodin je čas jen pro rezervace a od 12 do 17 kdokoliv. Čtvrtek patří od 8 do 14 hodin jen rezervovaným.

Okres Benešov 'marodí' jako na Silvestra

Na úroveň samého konce loňska v počtu lidí nakažených covidem-19 se podle Krajské hygienické stanice Středočeského kraje dostala situace na Benešovsku v úterý 19. ledna. To hygienici zaznamenali 1115 nemocných. V objektivnějším přepočteném údaji na 100 tisíc obyvatel, je v okrese 1129,59 případů. Lepší ve středních Čechách jsou jen okresy Mělník 1 077,05, Rakovník 1 088,29 a Praha východ 1 093,70. Na Benešovsku se z nemoci vyléčilo celkově 8984 pacientů, choroba si ale vyžádala už 210 obětí.

Ke kruháku na Červených Vršcích přidají červené sloupky

U velké okružní křižovatky na silnici I/3 na Červených Vršcích v Benešově přibudou na větvi do Pomněnic, v místě vyústění budoucí cyklostezky červené kulaté směrové sloupky. Toto značení přibude rovněž v místě vyústění účelové komunikace od benzinové čerpací stanice Benzina na místní komunikaci. Podélnou čáru přerušovanou, která je prozatím v návrhu značení ale nahradí podle nejnovějšího rozhodnutí Silničního správního úřadu Benešov značení 'vodící čára'.

Lékaři z benešovské nemocnice jsou už proočkováni

Všichni lékaři Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, kteří splnili kritéria a měli zájem o vakcinaci proti covidu-19, jsou už proočkováni. Potvrdil to ředitel nemocnice Roman Mrva. „Stejně tak je tomu u zdravotnické záchranné služby a u mnoha praktických lékařů a ambulantních specialistů z regionu,“ doplnil ředitel s tím, že v současné době zájem o očkování mnohosetkrát převyšuje počet vakcín, které má nemocniční očkovací centrum ministerstvem zdravotnictví přiděleny.

Policisté načapali ve Vlašimi a Benešově neukázněné řidiče

Dost vysvětlování bude mít u správního úřadu osmačtyřicetiletý muž, jehož policisté zastavili za volantem Škody Octavia ve vlašimské Vlasákově ulici. Odmítl testy na alkohol i drogy. Benešovští policisté pak v Hodějovského ulici kontrolovali pětatřicetiletého řidiče Fordu Mondeo. Zkouška na alkohol v dechu u něj dopadla dobře, ale test na drogy ne. Policisté v databázi zjistili, že má muž zakázáno řízení. Za maření výkonu úředního rozhodnutí mu hrozí dva roky vězení.