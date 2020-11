Kvůli koronaviru pouze virtuálně připomnělo město při příležitosti Dne veteránů tři benešovské rodáky, kamarády, kteří aktivně bojovali ve druhé světové válce za osvobození ČSR. Josef Goldstein-Gol (*1906), Otto Klíma Klein (*1910) a Richard Porges (*1912) jsou tři muži, kteří se 30. dubna 1939 vydali přes Rakousko, Maďarsko a Rumunsko do tehdejší Palestiny.

Richard Porges, Otto Klíma Klein a Josef Goldstein-Gol. | Foto: Městský úřad Benešov/Petr Šraier

Odtud se dostali do jednotek československých legií v nichž bojovali až do konce války. Josef Goldstein-Gol v roce 1968 emigroval s rodinou do Anglie, kde v roce 1981 zemřel. Otto Klíma-Klein působil po válce v Plzni, po roce 1948 ho vyhodili z armády a začátkem 80. let se odstěhoval do Mnichova. Po roce 1989 žil v Praze je nositelem francouzského Řádu čestné legie. Zemřel v roce 2006 v Praze. Richard Porges se vrátil do Benešova. Zemřel v roce 1998.